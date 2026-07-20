«Η Ιδέα της Χρονιάς!» του Sébastien Castro στο Θέατρο Βρετάνια

Μια Ιδέα που θα γίνει η Κωμωδία της χρονιάς! 

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«Η Ιδέα της Χρονιάς!» του Sébastien Castro στο Θέατρο Βρετάνια
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Το Θέατρο Βρετάνια, παρουσιάζει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την απόλυτη κωμωδία της θεατρικής σεζόν 2026-2027. Οι θεατρικές επιχειρήσεις Κάρολου Παυλάκη συνεχίζουν τη συνεργασία με τον Άκη Σακελλαρίου και τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, με την εκρηκτική φάρσα “Η Ιδέα της Χρονιάς!”.

Τι θα κάνατε αν βρίσκατε έναν άνθρωπο που είναι ολόιδιος με τον άντρα που φλερτάρει η γυναίκα σας;

Αυτό ακριβώς το παράλογο ερώτημα βρίσκεται στον πυρήνα της πολυβραβευμένης κωμωδίας του Γάλλου συγγραφέα Sébastien Castro, «Η Ιδέα της Χρονιάς!», ενός από τα μεγαλύτερα θεατρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών στη Γαλλία.

Ο Βικτόρ είναι πεπεισμένος ότι η σύντροφός του, Στεφανί, έχει γοητευτεί από έναν ελκυστικό μεσίτη ακινήτων. Όταν όμως, από μια απίστευτη σύμπτωση, συναντά έναν άγνωστο που είναι ίδιος ο υποτιθέμενος αντίζηλός του, πιστεύει πως βρήκε τη λύση στο πρόβλημά του.

Η «ιδέα της χρονιάς» γεννιέται ακαριαία: προσλαμβάνει τον Τομά, έναν αφελή αλλά αξιαγάπητο ερασιτέχνη ηθοποιό, για να υποδυθεί τον γοητευτικό μεσίτη. Στόχος του είναι να αποδείξει πως η έλξη της Στεφανί θα εξαφανιστεί μόλις γνωρίσει καλύτερα τον άντρα που την έχει εντυπωσιάσει.

Μόνο που τίποτα δεν εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο…

Ένας σωσίας, ένας πραγματικός μεσίτης, μια υπερβολικά περίεργη γειτόνισσα, αλυσιδωτές παρεξηγήσεις και μια βραδιά που βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στο χάος συνθέτουν μια καταιγιστική φάρσα υψηλής ταχύτητας. Οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη με κινηματογραφικό ρυθμό, μετατρέποντας μια φαινομενικά απλή ιδέα σε έναν ανεξέλεγκτο μηχανισμό γέλιου.

Με απόλυτο συγχρονισμό, ευφυείς διαλόγους και υποδειγματική αξιοποίηση της παράδοσης του γαλλικού vaudeville, ο Sébastien Castro δημιουργεί μια σύγχρονη κωμωδία παρεξηγήσεων που απογειώνει το είδος και αποδεικνύει πως η πραγματικότητα μπορεί να γίνει πολύ πιο παράλογη από κάθε φαντασία.

Ένα διεθνές θεατρικό φαινόμενο

Από την πρώτη του παρουσίαση, το έργο γνώρισε εντυπωσιακή επιτυχία, πραγματοποιώντας μεγάλες περιοδείες σε δεκάδες πόλεις της Γαλλίας και ταξιδεύοντας σε πολλές χώρες του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Ελβετία, η Πολωνία, η Τουρκία, η Φινλανδία, η Τσεχία, η Αργεντινή, ο Καναδάς κ.α., γνωρίζοντας θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς. Έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και η διεθνής του πορεία συνεχίζεται αδιάκοπα.

Βραβεία και διακρίσεις

Η «Ιδέα της Χρονιάς» απέσπασε δύο Βραβεία Molière, τη σημαντικότερη θεατρική διάκριση στη Γαλλία, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως μία από τις πιο επιτυχημένες και αγαπητές γαλλικές κωμωδίες της τελευταίας δεκαετίας.

Κριτικοί και θεατές εξήραν την αριστοτεχνική δομή του έργου, τον εξαιρετικό ρυθμό, τις απολαυστικές εισόδους και εξόδους που παραπέμπουν στην κλασική παράδοση του vaudeville, καθώς και τον απόλυτα ευρηματικό και ξεκαρδιστικό σουρεαλισμό του.

Μια απολαυστική θεατρική εμπειρία γεμάτη ανατροπές, απρόβλεπτες καταστάσεις και ασταμάτητο γέλιο, που υπενθυμίζει ότι οι πιο φιλόδοξες ιδέες είναι συχνά αυτές που οδηγούν στο πιο απολαυστικό χάος!

Παίζουν: Άκης Σακελλαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη

Συντελεστές

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Μουσική: Μίνως Μάτσας Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή Κοστούμια: Χριστίνα Ευσταθίου Σχεδιασμός φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου Φροντιστήριο – ειδικές κατασκευές: Αλέξανδρος Λόγγος, Βασιλική Τσιλιγκρού Βοηθός σκηνοθέτη: Άρτεμις Δούρου

Creative agency: Gridfox

Επικοινωνία - προβολή: Μαρκέλλα Καζαμία, 6946507792

Διεύθυνση παραγωγής: Δέσποινα Παπαδοπούλου

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Κάρολου Παυλάκη

Θέατρο Βρετάνια

Πανεπιστημίου 7, Τηλ: 210 3221579

Ώρες ταμείου: 10:30 – 13:30 & 17:00 – 21:30 (από Τρίτη έως και Κυριακή)

Πρεμιέρα: 8 Οκτωβρίου 2026

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Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη 19:00: 25 ευρώ (Α ζώνη: πλατεία)

22 ευρώ (Β ζώνη: Εξώστης, Θεωρεία)

20 ευρώ (Γ ζώνη: Εξώστης)

Πέμπτη 20:00: 25 ευρώ (Α ζώνη: πλατεία)

22 ευρώ (Β ζώνη: Εξώστης, Θεωρεία)

20 ευρώ (Γ ζώνη: Εξώστης)

Παρασκευή 21:00: 25 ευρώ (Α ζώνη: πλατεία)

22 ευρώ (Β ζώνη, Εξώστης, Θεωρεία)

20 ευρώ (Γ ζώνη: Εξώστης)

Σάββατο 18:00: Γενική είσοδος 18 ευρώ (λαϊκή απογευματινή)

Σάββατο 21:00: 25 ευρώ (Α ζώνη: πλατεία)

22 ευρώ (Β ζώνη, Εξώστης, Θεωρεία)

20 ευρώ (Γ ζώνη: Εξώστης)

Κυριακή 19:00: 25 ευρώ (Α ζώνη: πλατεία)

22 ευρώ (Β ζώνη, Εξώστης, Θεωρεία)

20 ευρώ (Γ ζώνη: Εξώστης)

Φοιτητικό: 16 ευρώ (εκτός βραδυνής Σαββάτου)

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη:

Ανέργων: 13 ευρώ

Άνω των 65, ΑΜΕΑ και έως 26 ετών: 16 ευρώ

Προπώληση: https://www.ticketmaster.gr/h-idea-ths-xronias_sen_2008094.html

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