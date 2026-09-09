Όμιλος Globalsat: Ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα €160 εκατ.

Όμιλος Globalsat: Ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα €160 εκατ., ενώ κατέγραψε σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας για το 2025

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Όμιλος Globalsat: Ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα €160 εκατ.
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  • Ο Όμιλος Globalsat κατέγραψε κύκλο εργασιών €160,14 εκατ. το 2025, αυξημένο κατά 7,65% σε σχέση με το 2024.
  • Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 44,6% στα €6,08 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σημείωσαν άνοδο 34,1% φτάνοντας τα €4,70 εκατ.
  • Οι λειτουργικές ταμειακές ροές βελτιώθηκαν σημαντικά, φτάνοντας σε θετικό πρόσημο €8,0 εκατ. το 2025, έναντι αρνητικών €8,6 εκατ. το 2024.
  • Το 2026 η Globalsat θα εστιάσει σε στρατηγικές συνεργασίες, ανάπτυξη Private Label, πράσινες ενεργειακές λύσεις και επέκταση σε νέες αγορές.
  • Ο Όμιλος προωθεί τον στρατηγικό μετασχηματισμό από διανομέα προϊόντων σε πάροχο ολοκληρωμένων λύσεων που συνδυάζουν τεχνολογία και βιωσιμότητα, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική πιστοποίηση ISO 14001:2015.
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H Globalsat, ένας από τους πλέον δυναμικούς Ομίλους στους τομείς της τεχνολογίας και της πράσινης ενέργειας, συνέχισε και το 2025 τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία, με τα βασικά οικονομικά της μεγέθη να επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της και να δημιουργούν ισχυρή βάση για τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης του Ομίλου.

Το 2025, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €160,14 εκατ., (έναντι €148,77 εκατ. το 2024), σημειώνοντας αύξηση 7,65%. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ενίσχυση της κερδοφορίας, με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται σε €6,08 εκατ. (€4,21 εκατ. το 2024), αυξημένα κατά 44,6%, και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε €4,70 εκατ. (€3,50 εκατ. το 2024), καταγράφοντας αύξηση κατά 34,1%. Το EBITDA ενισχύθηκε σε €8,62 εκατ. - από €8,27 εκατ. το 2024 (+4,24%) -, ενώ ξεχωριστή σημασία έχει η σημαντική βελτίωση των λειτουργικών ταμειακών ροών, οι οποίες γύρισαν σε θετικό πρόσημο, στα €8,0 εκατ., έναντι αρνητικών €8,6 εκατ. το 2024, αποτυπώνοντας την ενισχυμένη παραγωγή ρευστότητας από τη λειτουργία της εταιρείας.

Ως μέρος της νέας της στρατηγικής, η Globalsat επικεντρώνεται το 2026, σε τέσσερις βασικούς άξονες:

▪ Τις νέες στρατηγικές συνεργασίες με διεθνή brands τεχνολογίας και την ανάπτυξη νέων προϊοντικών κατηγοριών: χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο εξοπλισμός ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών, μέσω συνεργασιών με προμηθευτές από Κίνα και Ευρώπη και συμφωνιών μεταπώλησης σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

▪ Την περαιτέρω ανάπτυξη της κατηγορίας Private Label, που αναδεικνύει την Globalsat όχι μόνο ως διανομέα, αλλά και ως στρατηγικό συνεργάτη

▪ Τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στις πράσινες ενεργειακές λύσεις, στηρίζοντας τη μετάβαση των επιχειρήσεων σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο.

▪ Την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέες αγορές

Η εξέλιξη σε πάροχο ολοκληρωμένων λύσεων

Το 2025 σηματοδότησε ένα σημαντικό βήμα στον στρατηγικό μετασχηματισμό της Globalsat, η οποία κινείται σταθερά από το μοντέλο του διανομέα προϊόντων τεχνολογίας προς αυτή του στρατηγικού συνεργάτη που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, που συνδέουν την τεχνολογία με τη βιωσιμότητα. Ο μετασχηματισμός αυτός, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το όραμα του Ομίλου και το κεντρικό του μήνυμα "Where Technology Meets Sustainability", διευρύνει το πεδίο δραστηριοποίησης της εταιρείας και ενισχύει τη θέση της ως στρατηγικού συνεργάτη για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Έμπρακτη δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη

Η προσήλωση της Globalsat στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες, μετρήσιμες πρωτοβουλίες. Η εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση ISO 14001:2015, ενώ έχει ήδη ολοκληρώσει κατά 90% τη μετάβαση του στόλου της σε ηλεκτρικά ή υβριδικά οχήματα, με στόχο την πλήρη ολοκλήρωση εντός του 2026. Παράλληλα, έχει θέσει ετήσιους στόχους ESG και προχωρά στην έκδοση ESG Report, ενώ σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού διατηρεί σχεδόν ισορροπημένη απασχόληση ανδρών και γυναικών (51%-49%), με την εκπροσώπηση των γυναικών σε διοικητικές θέσεις να ανέρχεται στο 43%.

Λίγα λόγια για τον Όμιλο Globalsat

Με παρουσία στην αγορά για περισσότερα από 30 χρόνια, ο Όμιλος Globalsat πρωτοπορεί στον χώρο της τεχνολογίας και της βιώσιμης ενέργειας, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που δίνουν στις επιχειρήσεις τη δύναμη να καινοτομούν, να αναπτύσσονται και να διαμορφώνουν ένα βιώσιμο μέλλον.

Με τρεις εξειδικευμένες εταιρείες – Globalsat Tech, Globalsat Sourcing και Globalsat Energis – και παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία, ο Όμιλος Globalsat έχει δημιουργήσει ένα δυναμικό οικοσύστημα λύσεων που καλύπτει ακόμα και τις πιο απαιτητικές επιχειρηματικές ανάγκες. Από την προηγμένη διανομή τεχνολογικών προϊόντων και πράσινου εξοπλισμού έως την ολοκληρωμένη διαχείριση προϊοντικών κατηγοριών και τον ενεργειακό μετασχηματισμό, στηρίζει τις επιχειρήσεις που θέλουν να αφήσουν θετικό αποτύπωμα στον κόσμο γύρω τους.

Η δύναμη του Ομίλου πηγάζει από:

● Την εξειδίκευση και τη διαρκή εξέλιξη σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες: τεχνολογία, διανομή, βιώσιμη ενέργεια.

● Το ισχυρό δίκτυο συνεργατών μας, που περιλαμβάνει κορυφαία brands και ηγέτες της αγοράς.

● Την αξιοπιστία και την ευελιξία μας, που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αναπτύσσονται και να προσαρμόζονται στις νέες προκλήσεις.

Ο Όμιλος Globalsat είναι ο στρατηγικός σύμμαχος που οι επιχειρήσεις εμπιστεύονται, για να μετασχηματίσουν το σήμερα και να διαμορφώσουν ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό μέλλον, όπου η τεχνολογία λειτουργεί ως δύναμη εξέλιξης για όλους.

Η Globalsat συμπεριλαμβάνεται στην Ειδική Έκδοση «Leaders of the Greek Economy 2025» και έχει διακριθεί ως ένα από τα «Διαμάντια της Ελληνικής Οικονομίας 2025» της Ναυτεμπορικής.

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