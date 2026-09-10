Nova Trade in & Save: Νέα αξία στις συσκευές, ώθηση στην κυκλική οικονομία

Νέα υπηρεσία από τη Nova, που συνδυάζει άμεσο οικονομικό όφελος για τους συνδρομητές με ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας

Newsroom

Nova Trade in & Save: Νέα αξία στις συσκευές, ώθηση στην κυκλική οικονομία
ANNOUNCEMENTS
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Nova παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία Trade in & Save, δίνοντας στους συνδρομητές της τη δυνατότητα να ανταλλάξουν την παλιά τους συσκευή, εξασφαλίζοντας άμεση έκπτωση για την αγορά ενός νέου smartphone και δίνοντάς της, ταυτόχρονα, μια δεύτερη ζωή.

Με το Trade in & Save, η αναβάθμιση smartphone γίνεται πιο προσιτή, ενώ η επαναχρησιμοποίηση των παλαιότερων συσκευών συμβάλλει στην επέκταση του κύκλου ζωής τους και στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων. Η νέα υπηρεσία έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατηγική της Nova για την βιωσιμότητα, τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης.

Στην καρδιά του Trade in & Save βρίσκεται μια απλή αρχή της κυκλικής οικονομίας: μια συσκευή που μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται δεν χρειάζεται να γίνει απόβλητο. Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται σε τρία βήματα. Ο συνδρομητής φέρνει την παλιά του συσκευή σε ένα επιλεγμένο κατάστημα Nova*, όπου αξιολογούνται η κατάσταση και η αξία της. Στη συνέχεια, λαμβάνει άμεσα κουπόνι αντίστοιχης αξίας, το οποίο μπορεί να εξαργυρώσει για την αγορά ενός νέου smartphone.

Το όφελος μπορεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερο, καθώς η αξία της παλιάς συσκευής μπορεί να συνδυαστεί με τυχόν επιδότηση συσκευής που δικαιούται ο συνδρομητής, μειώνοντας περαιτέρω το κόστος για την απόκτηση ενός νέου smartphone.

Από το Trade in στη δεύτερη ζωή

Οι συσκευές που επιστρέφονται μέσω της υπηρεσίας ελέγχονται και, όπου απαιτείται, επισκευάζονται, ώστε να μπορούν να διατεθούν εκ νέου ως μεταχειρισμένες. Με αυτόν τον τρόπο παρατείνεται ο κύκλος ζωής τους, περιορίζοντας την ανάγκη για παραγωγή νέων συσκευών και, κατ’ επέκταση, την κατανάλωση ενέργειας και πρώτων υλών που αυτή συνεπάγεται. Μάλιστα, το περιβαλλοντικό όφελος είναι μετρήσιμο: με την αγορά ενός ανακαινισμένου κινητού τηλεφώνου, η μέση αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου υπολογίζεται σε 62 kg CO₂-eq.

Για τις συσκευές που δεν μπορούν πλέον να αξιοποιηθούν, προβλέπεται υπεύθυνη διαχείριση: τα ηλεκτρονικά απόβλητα ταξινομούνται ανά τύπο και προωθούνται στους κατάλληλους φορείς διαχείρισης για την ανάκτηση πρώτων υλών.

Το Trade in & Save έρχεται να ενισχύσει το μοντέλο κυκλικής οικονομίας που αναπτύσσει η Nova γύρω από τις συσκευές, συμπληρώνοντας τις υφιστάμενες δράσεις επισκευής και ανακύκλωσης.

«Με το Trade in & Save δημιουργούμε αξία σε περισσότερα από ένα επίπεδα: για τους συνδρομητές μας, που μπορούν να μειώσουν το κόστος αναβάθμισης της συσκευής τους, για το περιβάλλον, μέσα από την επαναχρησιμοποίηση και την υπεύθυνη διαχείριση των ηλεκτρονικών συσκευών, αλλά και για την ίδια την εταιρεία μας, καθώς ενισχύουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης που συνδέει την εμπορική καινοτομία με τη βιωσιμότητα και την υπεύθυνη κατανάλωση», τόνισε η Κέλλυ Αναστασοπούλου, Chief Product Officer της Nova.

Με το Trade in & Save, η Nova δίνει νέα αξία σε μια παλιά συσκευή που συχνά μένει ξεχασμένη σε ένα συρτάρι, μετατρέποντάς την σε όφελος για την επόμενη αγορά και σε πολύτιμο πόρο που μπορεί να αξιοποιηθεί ξανά. Η αναβάθμιση της τεχνολογίας γίνεται πιο προσιτή και, ταυτόχρονα, πιο υπεύθυνη.Τέλος φόρμας

*Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το: Trade In & Save - Φέρε το παλιό σου κινητό, αγόρασε καινούργιο | Nova

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:00LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς για Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν υπάρχουν λόγια...» - Η συγκινητική ανάρτηση

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Μουδιασμένη η γειτονιά του στη Βούλα - Αναμένεται εισαγγελέας για να σφραγιστεί και να ελεγχθεί το σπίτι

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Στις 6 Νοεμβρίου επαναλαμβάνεται η δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό

12:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κάρπαθος: Συλλήψεις για απάτη σε βάρος ανηλίκου - Τον έπεισαν να τους παραδώσει χρήματα και τιμαλφή

12:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

12:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Επενδύουμε 15,54 εκατ. ευρώ για ασφαλείς και σύγχρονες αθλητικές υποδομές σε δέκα Δήμους της Αττικής»

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Μπορείτε πραγματικά να χάσετε 9 κιλά σε 1 μήνα; Δείτε τι συμβαίνει στο σώμα σας

12:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η METLEN υπέγραψε συμφωνία με την Copec για την πώληση του υβριδικού έργου Tamarico II στη Χιλή

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: 21χρονος έκρυβε φιξάκια κοκαΐνης στο κλειδί του μηχανής

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Μουρατίδης για Μαζωνάκη: Όταν κάνεις χρήση σκληρών ναρκωτικών 30 χρόνια, πεθαίνεις σε ανακοπή ή όχι;

12:21ΕΛΛΑΔΑ

ΓΣΕΕ: Τι ισχύει για την άδεια σχολικής παρακολούθησης για όλους τους εργαζόμενους γονείς

12:21ME TO N & ME TO Σ

Ο Γιώργος, τούς την έκανε τώρα για να μην «πουλήσουν» και τον θάνατο του…

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός βουλευτής: «Η Μέση Ανατολή είναι στα πρόθυρα του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου»

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής για κάθε ταμείο

12:18LIFESTYLE

Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδούσε το Du Hast και πόζαρε με τον Till Lindemann των Rammstein

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Συνελήφθη 14χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας για τον τραυματισμό μίας μητέρας και των ανήλικων

12:11LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μοιράζεται η πίτα στην πρωινή ζώνη - Σταθεροί οι νικητές

12:07WHAT THE FACT

Το απρόσμενο κόλπο με το μπαλάκι του τένις: Πώς μπορεί να εξαφανίσει σημάδια από τοίχους και έπιπλα

12:07LIFESTYLE

Θοδωρής Φέρρης: Ακύρωσε τη συναυλία του στη Λάρισα λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη - «Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο»

12:04LIFESTYLE

Άντζελα Γκερέκου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Κάπου εκεί ψηλά θα συναντηθούν ξανά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:26ΕΛΛΑΔΑ

Μουρατίδης για Μαζωνάκη: Όταν κάνεις χρήση σκληρών ναρκωτικών 30 χρόνια, πεθαίνεις σε ανακοπή ή όχι;

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν σε υπερδιέγερση την ώρα της θεραπείας, ήξερα γιατί» - Η κατάθεση της γιατρού στην Ασφάλεια

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Stem Cell: Ποιος είναι ο επικεφαλής της «υποτιθέμενης κλινικής» που «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης

11:54LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το συγκινητικό «αντίο» της Βερνίκου - «Η κόρη μου όχι μόνο ξέρει ποιος είσαι, αλλά θα σε θυμάται πάντα»

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Η γυναικολόγος - «ολιστική ιατρός» που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η κατάθεση της γιατρού - «Μπέρδευε τα λόγια του, εγώ του πρότεινα πλασμαφαίρεση»

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

11:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο, αχ αυτή η 9η Σεπτέμβρη»

11:56ΥΓΕΙΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Το ζευγάρι των γιατρών, η συμμετοχή σε συνέδρια και οι «θεραπείες»

11:56LIFESTYLE

«Το δίνω επειδή τώρα τρελάθηκα»: Το αντίο της Δέσποινας Μοιραράκη στον Γιώργο Μαζωνάκη με βίντεο που την τρόλαρε για τα χαλιά

10:49LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η γεμάτη αιχμές ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα - «Καλοφάγωτα τώρα»

21:48ΥΓΕΙΑ

Πλασμαφαίρεση: Τι είναι, πότε εφαρμόζεται και πώς μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανακοπή

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδυναμία στη μητέρα του και η απόσταση το τελευταίο διάστημα

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιατρείο δεν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση, παράνομα τα μηχανήματα, λέει ο Πατούλης – Απολύτως νόμιμο, είχαν δηλωθεί στον ΙΣΑ, υποστηρίζει ο Αγαπηνός

11:16LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Πέγκυ Ζήνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Από μια περίεργη σύμπτωση το έμαθα πριν ανακοινωθεί, τη στιγμή της μεταφοράς στο Ελπίς»

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κάθε άνθρωπος πεθαίνει από τη ζέστη» – Το εφιαλτικό καλοκαίρι του 15440

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας» λέει ο δικηγόρος του

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Βουβός πόνος στην τελευταία πτήση του Γιάννη Μπλέσια – Με συγκλονιστικό χειροκρότημα η Ηλεία αποχαιρέτησε τον πιλότο της

12:21ME TO N & ME TO Σ

Ο Γιώργος, τούς την έκανε τώρα για να μην «πουλήσουν» και τον θάνατο του…

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο - Τι ισχύει για την ανανέωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ