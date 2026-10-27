ΕΥΔΑΠ: Ενημέρωση για την επιβάρυνση του δικτύου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα

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ΕΥΔΑΠ: Ενημέρωση για την επιβάρυνση του δικτύου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα
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Σε κάθε έντονο καιρικό φαινόμενο στην Αττική, τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών λειτουργίας.

Ειδικότερα για την περίπτωση του Αλίμου, με την έναρξη της ισχυρής βροχόπτωσης, τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ βρίσκονταν στο σημείο, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου που ενεργοποιεί η Εταιρεία σε κάθε έκτακτο δελτίο καιρού και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.

Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη προχωρήσει στις αναγκαίες μελέτες και έχει δρομολογήσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την ουσιαστική ενίσχυση της δυναμικότητας του δικτύου στην περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ένταση και συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για την αναβάθμιση υφιστάμενου αντλιοστασίου και την κατασκευή νέου ανακουφιστικού αγωγού. Για την αναβάθμιση του αντλιοστασίου, η διαγωνιστική διαδικασία έχει ήδη προχωρήσει, με την πρόσκληση υποβολής προσφορών να έχει προγραμματιστεί για το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Θα ακολουθήσει η αντίστοιχη διαδικασία για την κατασκευή του ανακουφιστικού αγωγού, σύμφωνα με τη σειρά που επιβάλλει ο τεχνικός σχεδιασμός.

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