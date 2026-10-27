Οι Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn στο 8ο KIDOT Festival: Μια ξεχωριστή αθλητική εμπειρία για παιδιά και

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Οι Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn στο 8ο KIDOT Festival: Μια ξεχωριστή αθλητική εμπειρία για παιδιά και
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Για ένα Σαββατοκύριακο, μπάλες ποδοσφαίρου και μπάσκετ, challenges, παιχνίδι και αμέτρητα χαμόγελα άλλαξαν το κλίμα στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, φέρνοντας παιδιά, γονείς και προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού στην ίδια ομάδα. Οι Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn έδωσαν δυναμικό «παρών» στο Thessaloniki KIDOT Festival 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Οκτωβρίου στη ΔΕΘ-Helexpo. Το μεγαλύτερο family festival της χώρας επέστρεψε για 8η φορά στη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας έναν μεγάλο χώρο παιχνιδιού, βιωματικής μάθησης και δημιουργίας για παιδιά και γονείς.

Με κεντρικό μήνυμα «Beyond the Limits», το φετινό KIDOT κάλεσε μικρούς και μεγάλους να δουν τον κόσμο μέσα από τα μάτια των παιδιών, αναδεικνύοντας τη σημασία της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της ενεργής εμπλοκής ολόκληρης της οικογένειας.

Οι Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn βρέθηκαν στο επίκεντρο της δράσης με μια Fan Zone γεμάτη σύγχρονα διαδραστικά παιχνίδια, challenges και αθλητικές δραστηριότητες, που προσέλκυσαν χιλιάδες επισκέπτες. Επιπλέον, παιδιά και γονείς είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις τέσσερις σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού και πρεσβευτές του προγράμματος των Αθλητικών Ακαδημιών, Άγγελο Χαριστέα, Τάκη Φύσσα, Σοφοκλή Σχορτσανίτη και Γιώργο Καλαϊτζή.

Η εμπειρία δεν περιορίστηκε, όμως, στο παιχνίδι. Οι τέσσερις διακεκριμένοι αθλητές συμμετείχαν σε διαδραστικές συζητήσεις με τις οικογένειες που επισκέφθηκαν το φεστιβάλ, ενώ δοκίμασαν και οι ίδιοι τις δυνάμεις τους στα challenges της διοργάνωσης.

Στις δράσεις, στα ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ στον χώρο του Φεστιβάλ, πήραν μέρος οι Αθλητικές Ακαδημίες του Μακεδονικού στο ποδόσφαιρο και του ΓΑΣ Κουφαλίων στην καλαθοσφαίριση.

Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn: επένδυση στη νέα γενιά μέσα από τον αθλητισμό

Από το 2014, οι Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn στηρίζουν έμπρακτα τη νέα γενιά και το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας της Allwyn.

Σήμερα, το πρόγραμμα βρίσκεται στο πλευρό 200 ερασιτεχνικών ακαδημιών ποδοσφαίρου και μπάσκετ και 25.000 παιδιών ηλικίας έως 13 ετών σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να τους προσφέρει τα κατάλληλα εφόδια για την εξέλιξή τους μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους.

Μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση παιδιών, προπονητών και γονέων, αναδεικνύει την εκπαιδευτική και ψυχαγωγική διάσταση του αθλητισμού και καλλιεργεί τις διαχρονικές αξίες του, συμβάλλοντας ώστε οι μικροί αθλητές του σήμερα να εξελιχθούν σε καλύτερους ανθρώπους και να αποτελέσουν τις γερές βάσεις για το αύριο του ελληνικού αθλητισμού.

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