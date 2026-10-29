Η Ποτοποιία Πλωμαρίου για πρώτη φορά στην ProWine São Paulo

Η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης συμμετείχε για πρώτη φορά στην έκθεση ProWine São Paulo 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 8 Οκτωβρίου στο Expo Center Norte, στη Βραζιλία. Η συμμετοχή είχε στόχο τη γνωριμία των επαγγελματιών της τοπικής αγοράς με το ούζο και τη διερεύνηση δυνατοτήτων εισόδου στη Βραζιλία και την ευρύτερη περιοχή της Λατινικής Αμερικής.

Η διοργάνωση σημείωσε νέο ρεκόρ προσέλευσης, υποδεχόμενη περισσότερους από 25.000 επισκέπτες, ενώ συγκέντρωσε περισσότερους από 2.000 παραγωγούς από 43 χώρες, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης παρουσίασε το Ούζο Πλωμαρίου, το Ούζο Άδολο και το Plomari Citrus Liqueur, αναδεικνύοντας την παράδοση της ποτοποιίας και τις σύγχρονες δυνατότητες απόλαυσης των προϊόντων της.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα προϊόντα της ποτοποιίας μέσα από γευστικές δοκιμές, αλλά και να ανακαλύψουν τη χαρακτηριστική γαλάκτωση του ούζου με την προσθήκη νερού. Παράλληλα, ήρθαν σε επαφή με τα μπαχαρικά και τα αρωματικά συστατικά που διαμορφώνουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα του ούζου, εξερευνώντας τα αρώματά τους στη φυσική τους μορφή. Την εμπειρία συμπλήρωσαν πρωτότυπα cocktails, εμπνευσμένα από τη βραζιλιάνικη κουλτούρα ποτού, που συνδύασαν την ελληνική αποσταγματοποιητική παράδοση με τις τοπικές γευστικές προτιμήσεις, αναδεικνύοντας νέους, δημιουργικούς τρόπους απόλαυσης των προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επαγγελματικές επαφές, μεταξύ άλλων με εκπροσώπους από το Μεξικό και τη Χιλή, με αντικείμενο τις προοπτικές συνεργασίας και ανάπτυξης στις συγκεκριμένες αγορές. Οι συναντήσεις έδωσαν στην ομάδα της εταιρείας την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και να ανοίξει έναν πρώτο διάλογο με δυνητικούς συνεργάτες.

Το περίπτερο της εταιρείας επισκέφθηκε επίσης ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σάο Πάολο, κ. Θωμάς Ματσουκάς, τιμώντας με την παρουσία του την πρώτη συμμετοχή της ποτοποιίας στη διοργάνωση.

Η παρουσία στην ProWine São Paulo αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην εξαγωγική πορεία της Ποτοποιίας Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης, με στόχο να φέρει τα προϊόντα της πιο κοντά σε νέες αγορές και να δημιουργήσει τις βάσεις για μελλοντικές συνεργασίες στη Λατινική Αμερική.