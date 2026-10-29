«Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!» - Η ξεκαρδιστική και συγκινητική κωμωδία στο θέατρο Coronet

Η ξεκαρδιστική αλλά και βαθιά συγκινητική κωμωδία του Χάρη Ρώμα, που αγαπήθηκε από το κοινό και ολοκλήρωσε έναν κύκλο 100 επιτυχημένων παραστάσεων, επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή του θεάτρου Coronet, από τις 19 Νοεμβρίου 2026!

Ο πολυαγαπημένος Χάρης Ρώμας επιστρέφει στο θέατρο με μια απολαυστική κωμωδία — μια ιστορία γεμάτη γέλιο, ανατροπές, ρομαντισμό και απροσδόκητη τρυφερότητα.

«Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!» δεν είναι απλώς μια κωμωδία παρεξηγήσεων· είναι ένας καθρέφτης της σημερινής κοινωνίας, που μέσα από το χιούμορ φωτίζει την αλήθεια για την αγάπη, τα ψέματα και την ανάγκη του κάθε ανθρώπου να νιώσει σημαντικός.

Μια γνήσια ελληνική κωμωδία με ρυθμό, ευφυή λόγο και ζωντανούς χαρακτήρες που θα μας κάνει να γελάσουμε δυνατά και να συγκινηθούμε. Ένα σύγχρονο κείμενο που μιλά με τρυφερότητα για την αγάπη, την αυτοεκτίμηση και τις δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή και μας θυμίζει ότι πίσω από κάθε «γκρίζα κυρία», μπορεί να κρύβεται μια πριγκίπισσα που περιμένει να λάμψει!