ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 34 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 20 έως τις 26 Οκτωβρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 34 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στην Κοζάνη, επέλεξε το στοίχημα «Ημίχρονο/Τελικό Αποτέλεσμα» σε τέσσερις αγώνες από τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας και την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας, έπαιξε το σύστημα 2-3-4 και κέρδισε 157.436,50 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στο Τετραπλό της 3ης ιπποδρομίας από το Turffontein, ένας νικητής κέρδισε 1.911 ευρώ.