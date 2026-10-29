Ένα πλοίο ιατρικής φροντίδας για τους κατοίκους του Αιγαίου

Snapshot Το Κοινωφελές Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος και η ομάδα της Σύμπλευσης οργανώνουν αποστολή παροχής δωρεάν υπηρεσιών υγείας σε πέντε νησιά του Αιγαίου από 4 έως 8 Νοεμβρίου 2026.

Ένα πλοίο θα διαμορφωθεί σε πλωτή υγειονομική μονάδα με κατάλληλους χώρους για ιατρικές εξετάσεις και θα διευκολύνει τη μεταφορά ομάδας και εξοπλισμού.

Στην αποστολή θα συμμετέχουν γιατροί και επαγγελματίες υγείας από 25 ειδικότητες που θα παρέχουν προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους και δωρεάν εξετάσεις.

Παράλληλα με τις ιατρικές υπηρεσίες, θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις σε επιλεγμένα σχολεία των νησιών.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και οι πληροφορίες συμμετοχής θα ανακοινωθούν πριν από την έναρξη της αποστολής. Snapshot powered by AI

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος, σε συνεργασία με την ομάδα της Σύμπλευσης, πραγματοποιεί αποστολή από τις 4 έως τις 8 Νοεμβρίου 2026 όπου θα προσφέρει Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας στην Αμοργό, τη Σχοινούσα, το Κουφονήσι, τη Σίφνο και τη Σέριφο.

Με πρωτοβουλία και υποστήριξη του Ιδρύματος, ένα πλοίο θα διαμορφωθεί σε πλωτήυγειονομική μονάδα, με καταλλήλους χώρους για τη διενέργεια εξετάσεων.

Στην αποστολή συμμετέχουν γιατροί και επαγγελματίες υγείας που καλύπτουν 25 ειδικότητεςκαι θα παρέχουν δωρεάν εξετάσεις και προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους.

Η πρωτοβουλία αυτή αναβαθμίζει το έργο της Σύμπλευσης καθώς το πλοίο θα προσφέρει ένανοργανωμένο και προστατευμένο χώρο για την παροχή φροντίδας, διευκολύνει τη μεταφορά της ομάδας και του εξοπλισμού της ενώ παράλληλα επιτρέπει την κάλυψη περισσότερων νησιών σε μία αποστολή.

Παράλληλα με τις υπηρεσίες υγείας, θα υποστηριχθούν δράσεις εκπαιδευτικού καιπολιτιστικού περιεχομένου σε επιλεγμένα σχολεία των νησιών της αποστολής.

Το αναλυτικό πρόγραμμα ανά νησί, οι διαθέσιμες εξετάσεις και οι πληροφορίες συμμετοχής θαανακοινωθούν πριν από την έναρξη της αποστολής. Η συνεργασία συνδυάζει την εμπειρία της Σύμπλευσης με τη δέσμευση προσφοράς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Τάκης Ηλιόπουλος, που αποτελεί ασπίδα προστασίας για τους ανθρώπους και τις κοινότητες του Αιγαίου.