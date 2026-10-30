Telekom Fiber: Δωρεάν αναβάθμιση σε υψηλότερες ταχύτητες Fiber

Χωρίς αλλαγή στο πάγιο, οι συνδρομητές Telekom Fiber, ιδιώτες και επιχειρήσεις, μπορούν να αναβαθμίσουν δωρεάν την σύνδεσή τους

Newsroom

Telekom Fiber: Δωρεάν αναβάθμιση σε υψηλότερες ταχύτητες Fiber
ANNOUNCEMENTS
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε δωρεάν αναβάθμιση σε υψηλότερες ταχύτητες σε συνδέσεις Fiber To The Home (FTTH) προχωρά η Telekom, βελτιώνοντας σημαντικά την εμπειρία συνδεσιμότητας που προσφέρει στους πελάτες της, ανταποκρινόμενη στις ολοένα κι αυξανόμενες ανάγκες τους. Συγκεκριμένα, οι οικιακοί και εταιρικοί πελάτες FTTH με πρόγραμμα ταχύτητας 50Mbps, 100Mbps, 300Mbps ή 500Mbps μπορούν να αναβαθμιστούν δωρεάν στην ταχύτητα 100Mbps, 300Mbps, 500Mbps & 1Gbps αντίστοιχα. Και όλα αυτά χωρίς καμία μεταβολή στο μηνιαίο πάγιό τους.

Η ενεργοποίηση της προσφοράς γίνεται εύκολα μέσα από το Telekom App ή στο MyTelekom, έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Με την ενεργοποίηση, ο πελάτης αποκτά άμεσα την αναβαθμισμένη ταχύτητα, την οποία διατηρεί μέχρι να αλλάξει πρόγραμμα.

«Η αξιόπιστη συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων είναι απαραίτητη για την καθημερινότητα των ανθρώπων και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Στην Telekom εξελίσσουμε διαρκώς τα δίκτυά μας, ώστε οι πελάτες μας να απολαμβάνουν περισσότερες δυνατότητες, συμβάλλοντας παράλληλα στην ψηφιακή πρόοδο της Ελλάδας με στόχο να την φέρουμε στην κορυφή της Ευρώπης. Ευχαριστούμε τους συνδρομητές μας που δίνουν ζωή στο δίκτυό μας. Η δωρεάν αναβάθμιση των ταχυτήτων τους είναι ένας τρόπος να ανταποδώσουμε έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους», δήλωσε ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ.

telekom-fiber-speed-upgrade.png

Telekom Fiber: Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα

To Telekom Fiber είναι το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα. Χάρη στις συνεχείς επενδύσεις για την επέκταση του δικτύου, το Telekom Fiber αναμένεται να καλύψει έως το τέλος του 2026 περισσότερα από 3,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις (homes passed). Στόχος είναι η επέκταση σε περισσότερα από 4,6 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις (homes passed) έως το 2030, καλύπτοντας τα τρία τέταρτα της χώρας.

Tο Telekom Fiber προσφέρει την ταχύτητα και την αξιοπιστία που απαιτούν οι σύγχρονες ψηφιακές ανάγκες, από την τηλεργασία και την τηλεκπαίδευση μέχρι την ταυτόχρονη σύνδεση πολλών συσκευών, το streaming υψηλής ανάλυσης και τις προηγμένες ψηφιακές εφαρμογές.

Με την ενεργοποίηση της αναβάθμισης, η σύνδεση του χρήστη ανανεώνεται με νέα διάρκεια συμβολαίου 24 μηνών, χωρίς να αλλάξει το πάγιο του προγράμματος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:28ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση θανάτου 80χρονου - Συνελήφθη 46χρονος για δολοφονία με στραγγαλισμό

15:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στη Λευκάδα συνελήφθη ο κατά συρροήν εμπρηστής αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού - Έκαψε σπίτι και 3 ΙΧ σε Γλυφάδα και Νέο Ηράκλειο

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική για Πλάκα: Επί 34 μέρες στελέχη της ΔΑΕΕ ερευνούσαν την έκρηξη υπό άκρα μυστικότητα

15:00ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΗ: Η τέχνη «φωτίζει» τον Ιστορικό ΑΗΣ Νέου Φαλήρου – 55 έργα σε μια έκθεση με ελεύθερη είσοδο

14:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πλάκα: Αυτός είναι ο βασικός κατηγορούμενος για την κλοπή σωλήνων που προκάλεσε τη φονική έκρηξη

14:52ΕΘΝΙΚΑ

Ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Κίμων» εξηγεί τα οπλικά συστήματα που φέρει - Βίντεο

14:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Να αποσυρθεί άμεσα το άρθρο 23 για τα «κόκκινα» δάνεια 

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Νεκρή με τρεις πυροβολισμούς εντοπίστηκε καφέ αρκούδα στις Πρέσπες

14:39ANNOUNCEMENTS

Telekom Fiber: Δωρεάν αναβάθμιση σε υψηλότερες ταχύτητες Fiber για ακόμα καλύτερη εμπειρία συνδεσιμότητας

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΓΑΔΑ ο Αντώνης Ρέμος

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Πήραν διαζύγιο και μετά παντρεύτηκαν ξανά: Τρία ζευγάρια διηγούνται την ιστορία τους

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Σε διαπραγματεύσεις γα την επαναλειτουργία των καταστημάτων υπό επίβλεψη

14:31ΕΘΝΙΚΑ

Live από τη Γαλλία: Η ύψωση της ελληνικής σημαίας στη Φρεγάτα «Νέαρχος»

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στο νοσοκομείο κατέληξε 15χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθη ο πατέρας του

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας θα συμμετάσχουν στο σουηδικό πρόγραμμα φρεγατών FDI

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Κακά μαντάτα για την οικονομία λίγο πριν τις νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Με έξωση απειλείται 92χρονη με αναπηρία - Αναβλήθηκε προσωρινά η διαδικασία

14:03ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Mετακομιδή Ιερού Σκηνώματος Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου και Θυρανοίξια νέου ναού στο «Ιωνικό Κέντρο» της Μητρόπολης Νέας Ιωνίας

13:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ραφήνα: Θρίλερ με νεκρό άνδρα 30 ετών - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:33ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΓΑΔΑ ο Αντώνης Ρέμος

14:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πλάκα: Αυτός είναι ο βασικός κατηγορούμενος για την κλοπή σωλήνων που προκάλεσε τη φονική έκρηξη

12:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Το απόγευμα οι ανακοινώσεις των νέων μέτρων - Άδεια μόνο από την Ελλάδα για το καλώδιο»

13:06LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από το Ζενίθ στο Ναδίρ – Τα νούμερα της πρωινής ζώνης

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Λευκός καρχαρίας συναντήθηκε με δύο σέρφερ και τους πιτσίλισε με νερό

15:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στη Λευκάδα συνελήφθη ο κατά συρροήν εμπρηστής αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού - Έκαψε σπίτι και 3 ΙΧ σε Γλυφάδα και Νέο Ηράκλειο

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα - βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού εισβάλει και βάζει φωτιά στο σπίτι της πρώην συντρόφου του

13:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ραφήνα: Θρίλερ με νεκρό άνδρα 30 ετών - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

14:31ΕΘΝΙΚΑ

Live από τη Γαλλία: Η ύψωση της ελληνικής σημαίας στη Φρεγάτα «Νέαρχος»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Πήραν διαζύγιο και μετά παντρεύτηκαν ξανά: Τρία ζευγάρια διηγούνται την ιστορία τους

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Έρχεται «πολικός αέρας» το Σαββατοκύριακο με ισχυρούς ανέμους, βροχές και χιόνια – Πόσο κρατάει η νέα κακοκαιρία

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαίνιση Κατοικίας: Άνοιξε η πλατφόρμα για επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Πότε λήγουν οι αιτήσεις

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Καππαδοκία: Νεκροί νεόνυμφο ζευγάρι και Γαλλίδα τουρίστρια από την κατάρρευση της «νεραϊδοκαμινάδας»

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Σε διαπραγματεύσεις γα την επαναλειτουργία των καταστημάτων υπό επίβλεψη

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Με έξωση απειλείται 92χρονη με αναπηρία - Αναβλήθηκε προσωρινά η διαδικασία

07:06ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Νέαρχος»: Το Newsbomb στο Λοριάν για την παράδοση της δεύτερης ελληνικής Belharra

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Οδηγός ξέχασε το μωρό στην οροφή αυτοκινήτου - Βίντεο

13:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χωριάτικο: Πάνω από 76 εκατ. η ζημία σε βάρος του Δημοσίου – Ρολόγια, αυτοκίνητα, λίρες και επώνυμες τσάντες κατάσχεσε η Αστυνομία

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Χαλκιδικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ