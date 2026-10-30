Η Superbet στο πλευρό των δρομέων ως Χορηγός του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης

Σε έναν αγώνα-γιορτή που κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης, η Superbet στήριξε έμπρακτα τον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης – ZeniΘ, συμμετέχοντας ως Μεγάλος Χορηγός της διοργάνωσης.

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Η Superbet στο πλευρό των δρομέων ως Χορηγός του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης
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Περισσότεροι από 11.000 συμμετέχοντες από 64 χώρες πλημμύρισαν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη ατμόσφαιρα. Με σημείο αναφοράς τη φωταγωγημένη πλατεία Αριστοτέλους, όπου και κορυφώθηκαν οι τερματισμοί, δρομείς όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων έτρεξαν στο παραλιακό μέτωπο και το λιμάνι, αναδεικνύοντας τη δυναμική πλευρά της Θεσσαλονίκης.

Η φετινή επιστροφή της αφετηρίας και του τερματισμού στην «καρδιά» της πόλης, έδωσε την ευκαιρία σε επαγγελματίες αθλητές, ερασιτέχνες, αλλά και οικογένειες να επιλέξουν ανάμεσα στις τέσσερις διαδρομές (21,1 χλμ., 10 χλμ., 5 χλμ. και Family Mile) και να γίνουν μέρος μιας τεράστιας αθλητικής παρέας.

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Νικητες του Ημιμαραθωνίου 21 χλμ με τα χρωματα της Superbet Ορφέας Γιαννάτης 1η θεση, Λάμπρος Ταράτσας 2η θέση και Κατερίνα Κουτλή 1η θεση

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Νικητές του Ημιμαραθωνίου 21 χλμ με τα χρώματα της Superbet Ορφέας Γιαννάτης 1η θεση, Λάμπρος Ταράτσας 2η θέση και Κατερίνα Κουτλή 1η θεση

Η δύναμη της συμπερίληψης και η ξεχωριστή παρουσία του DOWN.GR

Η παρουσία της Superbet ως Μεγάλου Χορηγού ταυτίστηκε με το ίδιο το μήνυμα του Ημιμαραθωνίου: τον αθλητισμό ως μέσο συμπερίληψης, προσπάθειας και ενότητας. Στο πλαίσιο αυτό, μια από τις πιο δυνατές στιγμές της διοργάνωσης ήταν η συμμετοχή της ομάδας του DOWN.GR (Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος).

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Μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «ΟΛΟΙ SUPER», η εταιρεία βρέθηκε δίπλα στους ανθρώπους του Συλλόγου, οι οποίοι έτρεξαν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης γεμάτοι ενέργεια, χαμόγελα και πείσμα. Η ομάδα του DOWN.GR έκανε την ισότιμη συμμετοχή πράξη, κερδίζοντας τον θαυμασμό και το πιο θερμό χειροκρότημα του κόσμου.

Η χορηγία αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Superbet να υποστηρίζει πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή και αφήνουν θετικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Είτε ο στόχος ήταν η κατάρριψη ενός προσωπικού ρεκόρ, είτε η χαρά μιας νυχτερινής διαδρομής δίπλα στον Θερμαϊκό, οι χιλιάδες συμμετέχοντες απέδειξαν ότι ο αθλητισμός μας φέρνει όλους πιο κοντά.

Η Superbet ήταν εκεί, περήφανη συνοδοιπόρος σε αυτή τη μοναδική βραδιά που «ξύπνησε» την πόλη και απέδειξε πως, όταν κάνουμε το καλό, γινόμαστε ΟΛΟΙ καλύτεροι.

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