Vikos Φalcons: Μια ιστορική νίκη για την ομάδα και τα Ιωάννινα

Την πρώτη νίκη τους στην ιστορία της Stoiximan GBL κατέκτησαν οι Vikos Φalcons το Σάββατο αφού επικράτησαν της ΑΕΚ με 95-84 στο Κλειστό «Σιδέρης Καραδήμας».

Η νίκη της ομάδας αποτελεί μια επιτυχία με ξεχωριστή σημασία, όχι μόνο λόγω του μεγέθους του αντιπάλου, αλλά και γιατί σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην παρουσία των Vikos Φalcons στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Για τα Ιωάννινα, η συγκεκριμένη νίκη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Η παρουσία μιας ομάδας της πόλης στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ και μια τόσο σημαντική επιτυχία απέναντι σε μία από τις ιστορικές δυνάμεις του αθλήματος δημιουργούν μια δυνατή στιγμή υπερηφάνειας για την τοπική κοινωνία και αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη δυναμική του αθλητισμού στην περιοχή.

O Ρηγίνος Σεπετάς, Διευθύνων Σύμβουλος VIKOS Φalcons, δήλωσε: «Η πρώτη μας νίκη στο πρωτάθλημα είναι μια ξεχωριστή στιγμή για όλους μας, αλλά και για ολόκληρη την Ήπειρο. Για πρώτη φορά, μια ομάδα από την περιοχή μας αγωνίζεται στην υψηλότερη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ και αυτό μας γεμίζει υπερηφάνεια, αλλά και ευθύνη. Θέλουμε οι VIKOS Φalcons να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την πόλη των Ιωαννίνων και να κάνουν όλη την Ήπειρο να αισθάνεται περήφανη. Η παρουσία και η ενέργεια του κόσμου στις εξέδρες μάς δίνουν ακόμη μεγαλύτερη δύναμη. Αυτό το ταξίδι το ξεκινάμε όλοι μαζί, ομάδα, πόλη και φίλαθλοι. Η πρώτη νίκη είναι μόνο η αρχή. Συνεχίζουμε με πίστη, πάθος και αποφασιστικότητα. Πάμε VIKOS Φalcons!».

Δείτε φωτογραφίες από τον αγώνα: