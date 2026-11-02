Οι Glenn Miller Orchestra για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη με το «Swinging Christmas»!

Χριστούγεννα με τη μαγεία του swing την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης!

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Οι Glenn Miller Orchestra για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη με το «Swinging Christmas»!
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Τα Χριστούγεννα η Θεσσαλονίκη χορεύει στον ρυθμό και με την κομψότητα μιας άλλης εποχής, καθώς το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου έρχονται στην πόλη οι Glenn Miller Orchestra, με το "Swinging Christmas"! Η παράσταση είναι αφιερωμένη στον διαχρονικό ήχο της big band και στη συναρπαστική κληρονομιά του swing, όπως την καθόρισε ο θρυλικός μουσικός Glen Miller.

Με τις χαρακτηριστικές ενορχηστρώσεις, τους λαμπερούς ήχους των πνευστών και τις μελωδίες που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, η ορχήστρα υπόσχεται μια γιορτινή εμπειρία γεμάτη μουσική, ρυθμό και νοσταλγία, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

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Από το «In the Mood» στο «Moonlight Serenade»

Τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της χρυσής εποχής των big bands θα ξαναζωντανέψει η Glenn Miller Orchestra, με ένα ρεπερτόριο που περιλαμβάνει μερικές από τις πιο εμβληματικές και αγαπημένες συνθέσεις στην ιστορία του swing. Τα "In the Mood", "Chattanooga Choo Choo", "Tuxedo Junction", "Pennsylvania 6-5000" και "American Patrol" αναδεικνύουν την ακαταμάχητη ενέργεια μιας μουσικής που γεννήθηκε για να παρασύρει το κοινό στον ρυθμό της.

Ξεχωριστή θέση κατέχει, φυσικά, το "Moonlight Serenade", η εμβληματική μελωδία που έγινε συνώνυμη με τον ήχο του Glenn Miller και συνδέθηκε με την ταινία Sun Valley Serenade (1941). Με τη χαρακτηριστική μελωδική γραμμή και την ατμόσφαιρά του, το κομμάτι παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά έργα της εποχής.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τον αυθεντικό χαρακτήρα της big band μουσικής μέσα από ζωντανές εκτελέσεις, με 13 πνευστά και ρυθμικό τμήμα να δημιουργούν τον πλούσιο, γεμάτο ήχο που έκανε το swing να κατακτήσει τις πίστες και τις αίθουσες συναυλιών. Και, όπως συνηθίζει να ενθαρρύνει ο επικεφαλής της ορχήστρας, Uli Plettendorff, όσοι αισθανθούν τον ρυθμό μπορούν να σηκωθούν από τις θέσεις τους και να χορέψουν!

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Glenn Miller: Ο άνθρωπος πίσω από τον θρυλικό ήχο

Ο Alton Glenn Miller (1904–1944), τρομπονίστας, συνθέτης, ενορχηστρωτής και αρχηγός ορχήστρας, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της swing εποχής. Με την ορχήστρα του, την οποία δημιούργησε το 1938, διαμόρφωσε έναν άμεσα αναγνωρίσιμο μουσικό ήχο, που συνδύαζε τη λάμψη της big band με χαρακτηριστικές ενορχηστρωτικές επιλογές και αξέχαστες μελωδίες.

Στα χρόνια της μεγάλης του επιτυχίας, ο Glenn Miller γνώρισε τεράστια δημοτικότητα, με ηχογραφήσεις που κατέκτησαν το κοινό και έγιναν κλασικές. Ανάμεσά τους, το "In the Mood" και το "Moonlight Serenade", δύο έργα που εξακολουθούν να αποτελούν σημεία αναφοράς για τη μουσική των δεκαετιών του 1930 και του 1940.

Το 1942, στο απόγειο της καριέρας του, ο Miller εγκατέλειψε την επιτυχημένη μουσική του πορεία για να υπηρετήσει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, δημιουργώντας μια στρατιωτική ορχήστρα που ψυχαγωγούσε τους στρατιώτες. Εξαφανίστηκε τον Δεκέμβριο του 1944, κατά τη διάρκεια πτήσης πάνω από τη Μάγχη, αφήνοντας πίσω του μια μουσική παρακαταθήκη που εξακολουθεί να εμπνέει μουσικούς και ακροατές σε όλο τον κόσμο.

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Η ορχήστρα που κρατά ζωντανή την κληρονομιά του swing

Το ευρωπαϊκό σχήμα Glenn Miller Orchestra συνεχίζει την πορεία του από το 1985, μεταφέροντας τον χαρακτηριστικό ήχο του Glenn Miller στις μεγάλες συναυλιακές αίθουσες της Ευρώπης και της Ασίας. Με κλασική σύνθεση big band, 13 πνευστά και ρυθμικό τμήμα, παρουσιάζει τις εμβληματικές μελωδίες του ρεπερτορίου με ζωντανές εκτελέσεις, χωρίς playback, διατηρώντας την ενέργεια και την αισθητική της εποχής.

Από το 2024, την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει αναλάβει ο Uli Plettendorff, ο οποίος συμμετέχει στην ορχήστρα από το 1987. Με βαθιά γνώση της μουσικής της και σεβασμό στην παράδοσή της, συνεχίζει το έργο του Wil Salden, που ηγήθηκε της ορχήστρας για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Το Glenn Miller Orchestra αποδεικνύει ότι η μουσική του swing παραμένει ζωντανή και επίκαιρη, γεφυρώνοντας γενιές μέσα από μελωδίες που εξακολουθούν να εμπνέουν, να συγκινούν και να παρασύρουν στον χορό.

Στις 27 Δεκεμβρίου, το "Swinging Christmas" φέρνει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τη λάμψη μιας άλλης εποχής, σε μια γιορτινή συνάντηση με την αυθεντική ατμόσφαιρα της big band και τον αξεπέραστο ήχο του Glenn Miller.

Μια γεύση από την παράσταση Swinging Christmas,από live στη Μάλτα το 2024

Info

The World Famous GLENN MILLER ORCHESTRA

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2026

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Ώρα έναρξης: 20:30

Προπώληση εισιτηρίων στο δίκτυο more.comhttps://www.more.com/gr-el/tickets/music/glenn-miller-orchestra-swinging-christmas-1/ και στα Εκδοτήρια του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

Τιμές εισιτηρίων

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ Ζώνη : 65 ευρώ

Α Ζώνη: 55 ευρώ

Β Ζώνη: 40 ευρώ - 45 ευρώ

Γ Ζώνη: 30 ευρώ-35 ευρώ

Δ Ζώνη: 20 ευρώ

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