Η Πειραιώς δίνει ρυθμό στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας με 2 μοναδικά μουσικά events!

Για άλλη μια χρονιά, η Πειραιώς στηρίζει τον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας ως Επίσημος Χορηγός και προσκαλεί δρομείς και θεατές να ζήσουν από κοντά το μεγαλύτερο δρομικό γεγονός της πόλης.

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, η μουσική παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο με δύο ξεχωριστές μουσικές εμπειρίες που δεν πρέπει να χάσετε:

OnTrack Live Concert (17:00 – 19:00): Στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου & Ομήρου, μια αγαπημένη μπάντα-έκπληξη ανεβαίνει στη σκηνή για να χαρίσει ζωντανή ενέργεια, ρυθμό και δυνατές στιγμές στους δρομείς και στο κοινό της Αθήνας. Silent Disco Party στο Sponsors Village (17:30 – 21:00): Στο περίπτερο της Πειραιώς (απέναντι από το Καλλιμάρμαρο Στάδιο), η διασκέδαση περνάει σε άλλη διάσταση. Παραλάβετε τα ασύρματα ακουστικά σας, συντονιστείτε στον DJ και γιορτάστε τη χαρά της συμμετοχής και του τερματισμού σε ένα πρωτότυπο party!

Μπείτε στον ρυθμό και γιορτάστε μαζί μας. Ραντεβού το Σάββατο!