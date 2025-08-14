Κεντρική Μακεδονία: Στη φυλακή αλλοδαπός με καταδίκη 9 ετών για ναρκωτικά, όπλα και πλαστά έγγραφα

Την Τετάρτη 13 Αυγούστου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνέλαβαν στην Κεντρική Μακεδονία έναν αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου υπήρχε καταδικαστική απόφαση για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη σύλληψή του βρέθηκαν επίσης πλαστό διαβατήριο και πλαστή άδεια οδήγησης, ενώ σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για πλαστογραφία. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για την εκτέλεση της ποινής του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο άνδρας, είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 9 ετών και χρηματική ποινή 31.000 ευρώ, για τις πράξεις της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με τη μορφή της αγοράς, της μεταφοράς από κοινού και της κατοχής από κοινού κατ’ εξακολούθηση, της παράνομης οπλοκατοχής και της κατοχής πλαστού διαβατηρίου.