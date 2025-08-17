Διαρρήκτες σε ψητοπωλείο της Ρόδου - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση τους

Την ημέρα της Παναγίας ο ιδιοκτήτης του καταστήματος εστίασης στη Ρόδο αντί να απολαύσει την άδεια του ημέρα και τις λιγοστές στιγμές ξεκούρασης που είχε, είδε - όπως αναφέρει ο Alpha στο ρεπορτάζ του - από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας δύο διαρρήκτες να εισέρχονται στο μαγαζί του.

Σπάνε ένα μεταλλικό τμήμα της πόρτας και με τα χέρια καταφέρνουν να το λυγίσουν, έπειτα μπαίνουν από το μικρό άνοιγμα στο εσωτερικό του καταστήματος και μπορεί να φορούν κουκούλες, όμως δεν έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Με ένα άλμα περνούν τον πάγκο και κατευθύνονται κατευθείαν με σίγουρες κινήσεις προς την ταμειακή μηχανή. Κάνουν το κατάστημα φύλλο και φτερό.

«Μου το έκαναν 15 Αυγούστου αυτό και τώρα περιμένω από Δευτέρα να φτιάξω την πόρτα», λέει ο ίδιος στον Alpha για να προσθέσει: «Τους συγκεκριμένους τους έχω δει και σε άλλα βίντεο».