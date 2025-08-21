Ληστεία με δόλωμα την… ερωτική συνεύρεση στο Περιστέρι - Θύμα οδηγός ταξί

Ένα απίστευτο περιστατικό ληστείας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Περιστέρι, με θύμα έναν οδηγό ταξί, ο οποίος έπεσε θύμα καλοστημένης παγίδας με «δόλωμα» την ερωτική συνεύρεση.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το θύμα παρέλαβε γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα μια γυναίκα, η οποία τον έπεισε να τη μεταφέρει σε ξενοδοχείο στη λεωφόρο Αθηνών, όπου και ανέβηκαν μαζί σε δωμάτιο με σκοπό την ερωτική συνεύρεση.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα το σκηνικό πήρε δραματική τροπή καθώς ένας ανδρας εισέβαλε στο δωμάτιο, απείλησε τον οδηγό ταξί με όπλο και τον κράτησε όμηρο για περίπου 2,5 ώρες. Στη συνέχεια, του αφαίρεσε τα κλειδιά του ταξί, με το οποίο αποχώρησε από το σημείο μαζί με την γυναίκα.

Ο οδηγός ταξί ενημέρωσε την Αστυνομία για όλα όσα είχαν διαδραματιστεί και στήθηκε σχέδιο για να παγιδευτούν οι δράστες. Ο οδηγός ταξί έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την γυναίκα την έπεισε να επιστρέψει στο ξενοδοχείο, όπου όμως την περίμενε η Αστυνομία και την συνέλαβε.

Ο ένοπλος δράστης κατάφερε να διαφύγει με μοτοσικλέτα προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.