Πύργος: Άγρια συμπλοκή 30 νεαρών στο προαύλιο εκκλησίας - Υποψίες για βεντέτα

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε εκκλησία στον Πύργο, καθώς σημειώθηκε άγρια συμπλοκή μεταξύ 30 νεαρών.

Το επεισόδιο έλαβε χώρα λίγο βραδινές ώρες της Παρασκευής στον Πύργο, και συγκεκριμένα στο προαύλιο του Αγ. Αθανασίου, δίπλα στο ιερό του ναού, όπου είχαν συγκεντρωθεί 30 άτομα νεαρής ηλικίας, αγόρια και κορίτσια.

Η συμπλοκή ήταν άγρια και από τον ξυλοδαρμό τουλάχιστον ένα άτομο βρέθηκε στο έδαφος αιμόφυρτο.

Οι κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν την Αστυνομία αλλά οι νεαροί είχαν τραπεί σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται εάν το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν απάντηση σε μία συμπλοκή που έγινε την περασμένη Πέμπτη όπου στην ίδια περιοχή ανήλικοι είχαν επιτεθεί σ΄ έναν συνομήλικό τους.