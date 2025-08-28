Drone της ΕΛ.ΑΣ. δείχνει τη χασισοφυτεία σε φαράγγι στα Χανιά - Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο που προέρχεται από drone της ΕΛ.ΑΣ. δείχνει τη μεγάλη καλλιέργεια φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης σε φαράγγι στα Χανιά της Κρήτης. Οι αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβαν δύο άντρες, έναν 41χρονο και έναν 28χρονο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία σε δύσβατη περιοχή φαραγγιού και ξεκίνησαν την παρακολούθηση. Στη συνέχεια έγινε συντονισμένη επιχείρηση, στην οποία πήραν μέρος ομάδες από άλλες αστυνομικές υπηρεσίες. Έτσι, εντοπίστηκε ο 28χρονος και συνελήφθη.

Από την έρευνα, εντοπίστηκαν 180 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2 μέτρα, τα οποία καλλιεργούνταν σε δυο συνεχόμενους χώρους -στην κοίτη και στο πρανές του φαραγγιού- ενώ βρίσκονταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης (από καρποφορία έως πλήρη συγκομιδή). Όπως διαπιστώθηκε, τα δενδρύλλια ποτίζονταν με λάστιχο που είχε συνδεθεί παράνομα σε κοντινό δημοτικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάνναβη, καθαρού βάρους 438 γραμμαρίων, την οποία είχε περισυλλέξει και αποξηράνει νωρίτερα ο 28χρονος, καλλιεργητικά εργαλεία, γεωργικά εφόδια, είδη οικοσυσκευής και κλινοστρωμνής, όπως επίσης και ένα κινητό τηλέφωνο.

Στη συνέχεια, εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο 41χρονος σε τουριστική μονάδα, όπου από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε τόσο στη μονάδα όσο και στην οικία του, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 πλήρη φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαφόρων διαμετρημάτων, 9 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και 4 κινητά τηλέφωνα.