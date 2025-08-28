Λαμία: Βίντεο δείχνει ζευγάρι να κλέβει γυαλιά από κατάστημα οπτικών - Ο ιδιοκτήτης στο Newsbomb

Ασυνήθιστη κλοπή σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (27/08) σε κατάστημα οπτικών στο κέντρο της Λαμίας. Όπως φαίνεται σε βίντεο-ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το Νewsbomb, ένα ζευγάρι εισέβαλε στο κατάστημα με απόλυτη ψυχραιμία και ακολουθώντας οργανωμένο σχέδιο, αφαίρεσε ένα ζευγάρι γυαλιών.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε: «Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες χθες το μεσημέρι. Πρόκειται για επαγγελματίες που περνούν από πόλη σε πόλη και παίρνουν ό,τι προλάβουν. Ελπίζω ότι, μετά την ταυτοποίησή τους, δεν θα επιχειρήσουν ξανά κάτι παρόμοιο».

Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο του Νewsobomb για την κλοπή:

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε την ώρα που ο ιδιοκτήτης εξυπηρετούσε άλλους πελάτες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το ζευγάρι στάθηκε αρχικά στη βιτρίνα και στη συνέχεια εισήλθε στο κατάστημα. Η γυναίκα απευθύνθηκε στον ιδιοκτήτη, ενώ ο άντρας, χωρίς καμία διστακτικότητα, άπλωσε το χέρι, πήρε ένα ζευγάρι γυαλιών, έδειξε ότι τα εξετάζει και τα έβαλε στην τσέπη του. Όλα αυτά έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς ο ιδιοκτήτης να αντιληφθεί τι είχε συμβεί, μέχρι που είδε τις κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ίδιο ζευγάρι έχει διαπράξει κι άλλες κλοπές σε καταστήματα της περιοχής.