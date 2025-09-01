Αποκλειστικό Newsbomb: Έδεσαν και φίμωσαν ηλικιωμένη μέσα στο σπίτι της στην Κηφισιά!

Σοκαριστικές στιγμές έζησε μια 87χρονη στην Κηφισιά, όταν δύο άτομα εισέβαλαν στο ισόγειο σπίτι της από ανασφάλιστη πόρτα, την ακινητοποίησαν, τη φίμωσαν και την έδεσαν χειροπόδαρα με μονωτική ταινία.

Οι δράστες άρπαξαν κοσμήματα και μετρητά αξίας περίπου 50.000 ευρώ, τραπεζικές κάρτες και ένα κινητό τηλέφωνο iPhone, πριν εξαφανιστούν. Η ηλικιωμένη, παρά την τρομακτική εμπειρία, βρήκε τη δύναμη να κόψει την ταινία με ψαλίδι και να απελευθερωθεί, χωρίς να τραυματιστεί.

Η ίδια κατέθεσε ότι οι δράστες είχαν περάσει από τη γειτονιά μία ώρα νωρίτερα, ρωτώντας διάφορα, γεγονός που δείχνει ότι είχαν προετοιμάσει το χτύπημα.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό τους.