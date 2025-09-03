Ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στο Παγκράτι

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, δύο άτομα εισέβαλαν στο κατάστημα έχοντας στα χέρια τους όπλα και ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους.

Οι δράστες άρπαξαν χρηματικό ποσό –το ύψος του οποίου δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί– και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό τους.