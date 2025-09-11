Καλαμάτα: «Δεν μου σκότωσαν την Κάτια στο δρόμο αλλά μέσα στο αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της

Η 19χρονη Κάτια επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος, ο οποίος έχασε τον έλεγχό του στην οδό Αρτέμιδος στην Καλαμάτα, με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσε σε δύο δέντρα της νησίδας και να ανατραπεί

Καλαμάτα: «Δεν μου σκότωσαν την Κάτια στο δρόμο αλλά μέσα στο αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της

Η 19χρονη Κάτια έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στην Καλαμάτα 

Να τιμωρηθούν αυτοί που προκάλεσαν το τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο έχασε τη ζωή της η 19χρονη Κάτια στην Καλαμάτα ζητά η οικογένειά της με τον πατέρα της να σημειώνει: «Δεν μου το σκότωσαν στο δρόμο, αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο».

«Μέσα στην Καλαμάτα δε συνηθίζονται τέτοια ατυχήματα. Ειδικά στην περιοχή τη συγκεκριμένη. Έδωσαν σε ένα παιδί 22 ετών ένα αυτοκίνητο 2000 με 2200 κυβικά, τουτέστιν από 150 μέχρι 180 άλογα», ανέφερε στο STAR ο πατέρας της άτυχης 19χρονης ενώ πρόσθεσε πως ο 22χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, «ένα μηνα πριν είχε ξανακάνει ατύχημα».

Ο συνήγορος της οικογένειας, Νίκος Ρουσσόπουλος, είπε ότι «η θέση της οικογένειας είναι ότι, με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, το αυτοκίνητο κινείτο με υπερβολική ταχύτητα μέσα στην πόλη. Στο δέντρο που έπεσε το αυτοκίνητο δεν κόπηκε ο κορμός από τη ρίζα άρα το αυτοκίνητο "πέταγε"».

Η 19χρονη Κάτια επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος, ο οποίος έχασε τον έλεγχό του στην οδό Αρτέμιδος στην Καλαμάτα, με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσε σε δύο δέντρα της νησίδας και να ανατραπεί. Από την ανατροπή του οχήματος η 19χρονη Κάτια έχασε τη ζωή της.

