Κως: Συνελήφθη 28χρονος για απόπειρα βιασμού γυναίκας

Στη σύλληψη ενός 28χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Κω, έπειτα από καταγγελία για απόπειρα βιασμού σε βάρος γυναίκας, η οποία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (9/9) σε επαρχιακή οδό του νησιού.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, ο άνδρας, επιβαίνοντας σε ποδήλατο, προσέγγισε γυναίκα που κινούνταν πεζή και αποπειράθηκε να την εξαναγκάσει σε σεξουαλική πράξη. Η παθούσα αντιστάθηκε και κάλεσε σε βοήθεια, γεγονός που οδήγησε τον δράστη σε φυγή.

Ακολούθησαν άμεσες αναζητήσεις από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης. Λίγες ώρες αργότερα, ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 28χρονος αναγνωρίστηκε από την παθούσα και κατά την εξέτασή του αποδέχθηκε την πράξη του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για βιασμό, ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω για τα περαιτέρω.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθη χθες (10 Σεπτεμβρίου 2025), από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, ένας 28χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για βιασμό.

Ειδικότερα, προχθές το απόγευμα σε επαρχιακή οδό της Κω, ο δράστης επιβαίνοντας σε ποδήλατο προσέγγισε γυναικά που κινούταν πεζή και αποπειράθηκε να την εξαναγκάσει σε συνουσία. Ωστόσο επειδή η γυναίκα αντιστάθηκε και κάλεσε βοήθεια, ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Αστυνομικοί, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω στους οποίους καταγγέλθηκε το περιστατικό, έπειτα από επιστάμενες αναζητήσεις, σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Κω, κατάφεραν να εντοπίσουν τον 28χρονο δράστη χθες το βράδυ, ο οποίος αναγνωρίστηκε από την παθούσα και εξεταζόμενος αποδέχτηκε την πράξη του».

Διαβάστε επίσης