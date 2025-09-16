Ηράκλειο: Συνελήφθη 44χρονος ιερόσυλος που «άνοιγε» εκκλησίες

Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές

Ηράκλειο: Συνελήφθη 44χρονος ιερόσυλος που «άνοιγε» εκκλησίες
Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 44χρονος ο οποίος «άνοιγε» εκκλησίες στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, ο 44χρονος μέσα σε μία μόλις ημέρα είχε «επισκεφτεί» μια εκκλησία στον Γιούχτα και μία στον Καρτερό και τις είχε διαρρήξει προκαλώντας ζημιές σε εξωτερικές κάμερες και στο παγκάρι.

Άμεσα ο δράστης αναζητήθηκε και εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς ενώ σε έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία και χρήματα.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

