Θεσσαλονίκη: Κουκουλοφόροι απήγαγαν 15χρονο – Τον χτύπησαν και του ζήτησαν 10.000 ευρώ

Θύμα αρπαγής, ξυλοδαρμού και ληστείας, έπεσε ένας 15χρονος στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που πήγαινε στο σχολείο του. Στον 15χρονο επιτέθηκαν δύο κουκουλοφόροι, ο ένας από τους οποίους συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Η άγρια επίθεση στον 15χρονο έγινε στη Βόλβη Θεσσαλονίκης. Το πρωί της Δευτέρας, 22 Σεπτεμβρίου, ο 15χρονος κατευθυνόταν στο σχολείο του, όμως ένα λευκό βαν του έκοψε τον δρόμο και οι δύο άνδρες τον άρπαξαν και τον απήγαγαν. Στη συνέχεια τον μετέφεραν σε άγνωστη τοποθεσία όπου τον χτύπησαν και του πήραν χρήματα που είχε μαζί του.

Ο εφιάλτης του ωστόσο δεν τελείωσε εκεί. Λίγο πριν τον αφήσουν και πάλι ελεύθερο τον απείλησαν, ζητώντας του να τους δώσει 10.000 ευρώ μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Στην περίπτωση που δεν τους έδινε τα λεφτά ή μιλούσε στους αστυνομικούς, οι δύο κουκουλοφόροι του είπαν πως θα τον σκοτώσουν.

Ο ανήλικος μαζί με τους γονείς του έκαναν καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ., η οποία μετά από έρευνα συνέλαβε τον έναν κουκουλοφόρο: έναν 18χρονο που λίγες ημέρες πριν τον είχε απειλήσει για να του δώσει 500 ευρώ.

Ο δεύτερος δράστης αναζητείται. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση του 15χρονου για τα τραύματα που του προκάλεσαν οι κουκουλοφόροι.