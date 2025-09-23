Θεσσαλονίκη: Κουκουλοφόροι απήγαγαν 15χρονο – Τον χτύπησαν και του ζήτησαν 10.000 ευρώ

«Αν μιλήσεις στην Αστυνομία, θα σε σκοτώσουμε», είπαν οι δύο δράστες στον 15χρονο 

Επιμέλεια - Βάσω Ασμανίδου

Θεσσαλονίκη: Κουκουλοφόροι απήγαγαν 15χρονο – Τον χτύπησαν και του ζήτησαν 10.000 ευρώ
TATIANA_BOLARI/EUROKINISSI
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θύμα αρπαγής, ξυλοδαρμού και ληστείας, έπεσε ένας 15χρονος στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που πήγαινε στο σχολείο του. Στον 15χρονο επιτέθηκαν δύο κουκουλοφόροι, ο ένας από τους οποίους συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Η άγρια επίθεση στον 15χρονο έγινε στη Βόλβη Θεσσαλονίκης. Το πρωί της Δευτέρας, 22 Σεπτεμβρίου, ο 15χρονος κατευθυνόταν στο σχολείο του, όμως ένα λευκό βαν του έκοψε τον δρόμο και οι δύο άνδρες τον άρπαξαν και τον απήγαγαν. Στη συνέχεια τον μετέφεραν σε άγνωστη τοποθεσία όπου τον χτύπησαν και του πήραν χρήματα που είχε μαζί του.

Ο εφιάλτης του ωστόσο δεν τελείωσε εκεί. Λίγο πριν τον αφήσουν και πάλι ελεύθερο τον απείλησαν, ζητώντας του να τους δώσει 10.000 ευρώ μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Στην περίπτωση που δεν τους έδινε τα λεφτά ή μιλούσε στους αστυνομικούς, οι δύο κουκουλοφόροι του είπαν πως θα τον σκοτώσουν.

Ο ανήλικος μαζί με τους γονείς του έκαναν καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ., η οποία μετά από έρευνα συνέλαβε τον έναν κουκουλοφόρο: έναν 18χρονο που λίγες ημέρες πριν τον είχε απειλήσει για να του δώσει 500 ευρώ.

Ο δεύτερος δράστης αναζητείται. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση του 15χρονου για τα τραύματα που του προκάλεσαν οι κουκουλοφόροι.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:39ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ΕΕ σφίγγει τα μέτρα και ετοιμάζεται να απαγορεύσει αυτοκίνητα - Ποια μοντέλα τελειώνουν

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 2025: Από σήμερα και μέσω ΚΕΠ οι αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και ο πίνακας με τα ποσά ανά επάγγελμα

07:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κουκουλοφόροι απήγαγαν 15χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον χτύπησαν, τον απείλησαν και του ζήτησαν 10.000 ευρώ

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb - Καισαριανή: Οδηγός «ψέκασε» με σπρέι πιπεριού πατέρα και ανήλικο παιδί στη μέση του δρόμου

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Τίνος είναι ο μπακλαβάς: Το γλυκό που διχάζει Ελλάδα και Τουρκία

07:10LIFESTYLE

«Μίστερ Μπούτιας»: Πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, η εμβληματική μορφή της cult τηλεόρασης

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές χωρίς τα χρέη - Πώς θα ρυθμίζονται τα χρέη

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

06:37LIFESTYLE

Στάθης Μαντζώρος: Βγαίνει νικητής έπειτα από την περιπέτεια υγείας του

06:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Σέντρα στη δεύτερη… πράξη σε Δράμα και «Βικελίδης» - Το πρόγραμμα

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρχιμάκης στο Newsbomb: Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δεν φτιάχτηκε από γκουρού και πολυεθνικές

06:18LIFESTYLE

7 προγράμματα έρχονται στον ΣΚΑΪ

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι επτά συναντήσεις Μητσοτάκη - Ερντογάν από το 2019: Μια σχέση που πέρασε από 40 κύματα

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραπάνω χρήματα στην τσέπη από τον Οκτώβριο για τους αστυνομικούς - Θα κερδίσουν 1,5 έως 2 μισθούς τον χρόνο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Αυτό είναι το ποσό για το οποίο η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της - Πόσα είναι τα χρήματα που θα επιστρέψει στο κράτος

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόψε στις 21:00 (ώρα Ελλάδας) η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Τι δεν θα πουν οι δύο ηγέτες

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή λιακάδα και μέχρι 31 βαθμούς η Τρίτη – Εξασθενούν οι άνεμοι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Αυτό είναι το ποσό για το οποίο η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της - Πόσα είναι τα χρήματα που θα επιστρέψει στο κράτος

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:10LIFESTYLE

«Μίστερ Μπούτιας»: Πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, η εμβληματική μορφή της cult τηλεόρασης

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές χωρίς τα χρέη - Πώς θα ρυθμίζονται τα χρέη

00:08ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Γαλλία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης - Αμπάς σε Χαμάς: Παραδώστε τα όπλα

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Τίνος είναι ο μπακλαβάς: Το γλυκό που διχάζει Ελλάδα και Τουρκία

07:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κουκουλοφόροι απήγαγαν 15χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον χτύπησαν, τον απείλησαν και του ζήτησαν 10.000 ευρώ

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb - Καισαριανή: Οδηγός «ψέκασε» με σπρέι πιπεριού πατέρα και ανήλικο παιδί στη μέση του δρόμου

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχές - Πότε αλλάζει το σκηνικό

00:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα – Κοντά στο Μπάφι το μέτωπο

21:41WHAT THE FACT

Αν ανατριχιάζετε ακούγοντας μουσική, ανήκετε σε μία ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων

06:37LIFESTYLE

Στάθης Μαντζώρος: Βγαίνει νικητής έπειτα από την περιπέτεια υγείας του

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Φθινοπωρινή ισημερία 2025: Τι είναι και τι σηματοδοτεί

23:23LIFESTYLE

Πέθανε ο «Μίστερ εθνικά μπούτια», Γιώργος Σταυρόπουλος

10:33LIFESTYLE

Η Γη της Ελιάς: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για συνάντηση με Τραμπ: «Θα διαπραγματευτούμε την απόκτηση F-35 – Δεν βλέπω τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ