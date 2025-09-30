Συνελήφθη 40χρονη στην Αττική Οδό: Δεύτερη φορά σε 4 μέρες στη Λ.Ε.Α. – 18 μήνες χωρίς δίπλωμα

Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (30/9) από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού μια 40χρονη οδηγός, η οποία εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά της στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ίδια είχε τελέσει την ίδια παράβαση μόλις τέσσερις ημέρες νωρίτερα, για την οποία της είχε επιβληθεί πρόστιμο και της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για 40 ημέρες.

Για την υποτροπή της, επιβλήθηκε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.350 ευρώ, ενώ της αφαιρέθηκε εκ νέου η άδεια ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 18 μηνών.

Η 40χρονη οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

