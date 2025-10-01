Άνοιξη: «Θα μας σκότωναν για δύο νοίκια, είχαν μαχαίρι» - Τι λένε τα θύματα για την επίθεση

Αυτό είναι το σημείο που έγινε η επίθεση στην Άνοιξη

Στην Άνοιξη σημειώθηκε απίστευτο περιστατικό. Μια οικογένεια κατήγγειλε ότι δέχτηκε άγρια επίθεση από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που ενοικίαζαν, ο οποίος υποστήριξε ότι τους χρωστούσαν ενοίκια.

Ο 31χρονος κατέθεσε ότι οι ένοικοι του οφείλουν τέσσερις ενοίκια και ισχυρίστηκε ότι αυτός ήταν ο λόγος που τους επιτέθηκε. Η οικογένεια από την άλλη περιγράφει στιγμές τρόμου: «Η μητέρα μου κατέρρευσε με σπασμένο ισχίο στο νοσοκομείο. Την τράβηξε, την έσυρε στα σκαλοπάτια. Ένας από αυτούς κρατούσε μαχαίρι».

Ο 31χρονος και ο συνεργός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εισέβαλαν στο διαμέρισμα οπλισμένοι με ρόπαλα και μαχαίρια και χτυπούσαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους.

Θύματα της επίθεσης ήταν ένας 86χρονος με εκδορές στα χέρια, που διακομίσθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ καθώς και η 74χρονη σύζυγός του. Ο 44χρονος γιος του ηλικιωμένου και η έγκυος σύζυγος του 44χρονου, η οποία βρίσκεται σε σοκ εξαιτίας όσων είδε μπροστά στα μάτια της

«Μας επιτέθηκε μέσα στην κουζίνα, χωρίς καμία πρόκληση», ανέφερε η ηλικιωμένη. «Μου έσπασε το πόδι, πρόκειται να υποβληθώ σε χειρουργείο την Παρασκευή». Η οικογένεια υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε στο παρελθόν καμία παρόμοια διαμάχη, και ότι η αφορμή «ήταν δύο ενοίκια».

Το εσωτερικό και το εξωτερικό της οικίας θυμίζουν σκηνικό σύγκρουσης. Εκτός από τον ξυλοδαρμό, το όχημα της οικογένειας βρέθηκε καμένο, στοιχείο που οι έρευνες συνδέουν πιθανόν με το ίδιο θέμα των ενοικίων.

Οι Αρχές, μετά από έρευνες, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 31χρονο. Ο συνεργός του συνεχίζει να διερευνάται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.