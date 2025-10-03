«Εξαφανίστηκε η σύζυγος μου» - «Έφυγα γιατί με χτύπαγε» λέει η γυναίκα

Μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας έρχεται στο προσκήνιο, μετά τη δημόσια καταγγελία μιας γυναίκας που έφυγε από το σπίτι μαζί με τα παιδιά της, ισχυριζόμενη πως ήταν θύμα λεκτικής και ψυχικής κακοποίησης από τον εν διαστάσει σύζυγό της, πρώην αστυνομικό, αλλά και από τον πεθερό της. Η γυναίκα μίλησε αποκλειστικά στο MEGA, αποκαλύπτοντας τους λόγους της ξαφνικής φυγής της.

Σε αποκλειστική της συνέντευξη, η μητέρα των παιδιών ανέφερε πως υπέφερε για μεγάλο διάστημα από ενδοοικογενειακή βία, κυρίως λεκτική και ψυχική. «Δεν μπορούσα να συνεχίσω να ζω έτσι. Τα παιδιά μου ήταν μάρτυρες των συνεχών διαφωνιών και φασαριών. Φοβόμουν για την ασφάλειά μας και ζήτησα την προστασία της αστυνομίας», τόνισε. Παράλληλα ζήτησε να της ενεργοποιηθεί το panic button στο κινητό της, μια κίνηση που επιβεβαιώνει τον φόβο της για περαιτέρω κακοποίηση.

Η ίδια διευκρίνισε πως η επιλογή της να μεταβεί στην πατρική της οικία ήταν γνωστή από την αρχή στον πρώην σύζυγό της, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, καθιστά τα δημοσιεύματα περί εξαφάνισης ψευδή και με στόχο τη δυσφήμησή της.

Η πλευρά του πρώην αστυνομικού

Από την άλλη, ο πρώην σύζυγος μίλησε στο MEGA, υποστηρίζοντας πως η σύζυγός του έφυγε απρόσμενα μαζί με τα παιδιά μετά από μια έντονη διαφωνία με τον αδερφό της. Περιέγραψε πως το πρωί της επόμενης ημέρας είχαν μια ήρεμη συζήτηση, όμως στη συνέχεια εκείνη σταμάτησε να απαντά στα τηλέφωνά του και έφυγε από το σπίτι παίρνοντας μαζί της τις βαλίτσες και τα παιδιά.

Αρνήθηκε οποιαδήποτε σωματική βία, επισημαίνοντας ότι είχαν αγκαλιαστεί πριν χωρίσουν εκείνη τη μέρα.

Νομική υποστήριξη και περαιτέρω εξελίξεις

Η δικηγόρος της γυναίκας, μιλώντας στον MEGA, επιβεβαίωσε πως η πελάτισσά της υπέστη διαρκή λεκτική και ψυχολογική βία καθ’ όλη τη διάρκεια του γάμου. Επιπλέον, αποκάλυψε ότι ο πεθερός της είχε ασκήσει και σωματική βία εναντίον της, ενισχύοντας την εικόνα ενός περιβάλλοντος κακοποίησης.