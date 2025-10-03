«Εξαφανίστηκε η σύζυγος μου» - «Έφυγα γιατί με χτύπαγε» λέει η γυναίκα

Πρώην αστυνομικός καταγγέλλεται για ενδοοικογενειακή βία από τη σύζυγό του που εξαφανίστηκε με τα παιδιά

Newsbomb

«Εξαφανίστηκε η σύζυγος μου» - «Έφυγα γιατί με χτύπαγε» λέει η γυναίκα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας έρχεται στο προσκήνιο, μετά τη δημόσια καταγγελία μιας γυναίκας που έφυγε από το σπίτι μαζί με τα παιδιά της, ισχυριζόμενη πως ήταν θύμα λεκτικής και ψυχικής κακοποίησης από τον εν διαστάσει σύζυγό της, πρώην αστυνομικό, αλλά και από τον πεθερό της. Η γυναίκα μίλησε αποκλειστικά στο MEGA, αποκαλύπτοντας τους λόγους της ξαφνικής φυγής της.

Σε αποκλειστική της συνέντευξη, η μητέρα των παιδιών ανέφερε πως υπέφερε για μεγάλο διάστημα από ενδοοικογενειακή βία, κυρίως λεκτική και ψυχική. «Δεν μπορούσα να συνεχίσω να ζω έτσι. Τα παιδιά μου ήταν μάρτυρες των συνεχών διαφωνιών και φασαριών. Φοβόμουν για την ασφάλειά μας και ζήτησα την προστασία της αστυνομίας», τόνισε. Παράλληλα ζήτησε να της ενεργοποιηθεί το panic button στο κινητό της, μια κίνηση που επιβεβαιώνει τον φόβο της για περαιτέρω κακοποίηση.

Η ίδια διευκρίνισε πως η επιλογή της να μεταβεί στην πατρική της οικία ήταν γνωστή από την αρχή στον πρώην σύζυγό της, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, καθιστά τα δημοσιεύματα περί εξαφάνισης ψευδή και με στόχο τη δυσφήμησή της.

Η πλευρά του πρώην αστυνομικού

Από την άλλη, ο πρώην σύζυγος μίλησε στο MEGA, υποστηρίζοντας πως η σύζυγός του έφυγε απρόσμενα μαζί με τα παιδιά μετά από μια έντονη διαφωνία με τον αδερφό της. Περιέγραψε πως το πρωί της επόμενης ημέρας είχαν μια ήρεμη συζήτηση, όμως στη συνέχεια εκείνη σταμάτησε να απαντά στα τηλέφωνά του και έφυγε από το σπίτι παίρνοντας μαζί της τις βαλίτσες και τα παιδιά.

Αρνήθηκε οποιαδήποτε σωματική βία, επισημαίνοντας ότι είχαν αγκαλιαστεί πριν χωρίσουν εκείνη τη μέρα.

Νομική υποστήριξη και περαιτέρω εξελίξεις

Η δικηγόρος της γυναίκας, μιλώντας στον MEGA, επιβεβαίωσε πως η πελάτισσά της υπέστη διαρκή λεκτική και ψυχολογική βία καθ’ όλη τη διάρκεια του γάμου. Επιπλέον, αποκάλυψε ότι ο πεθερός της είχε ασκήσει και σωματική βία εναντίον της, ενισχύοντας την εικόνα ενός περιβάλλοντος κακοποίησης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στην Ομόνοια – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στην Τουρκία: Ίχνη ανθρώπων που έζησαν πριν από περισσότερα από 7.000 χρόνια

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

06:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πονοκέφαλος» για τον ΣΥΡΙΖΑ η αγορά της Belhara

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα: Ο στόχος ξεκάθαρος, ο Όσμαν ερωτηματικό - Το πρόγραμμα της Euroleague

06:36LIFESTYLE

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» και 5 ακόμη σειρές έρχονται στην ΕΡΤ1

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Άδεια δίχτυα και «χαμένα ψάρια»: Συναγερμός για την υπεραλίευση στις ελληνικές θάλασσες

06:31ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Μωρό τριών ημερών θάφτηκε ζωντανό από τους γονείς λόγω απαγόρευσης γεννήσεων, αλλά επέζησε

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Δημοτικό σχολείο μοιάζει εγκαταλελειμμένο - Φθορές, ρωγμές και σκουριασμένα σίδερα

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στον Ασπρόπυργο: Πυροσβέστες κάλεσαν την... ΟΠΚΕ για να πάνε σε πυρκαγιά

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δαίδαλος» και «Pharos»: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη βάζει τέλος στα ρουσφέτια στο Δημόσιο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτικές αντιδράσεις για το ισραηλινό «ρεσάλτο» στα σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα

06:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πρώην αστυνομικός λέει ότι η σύζυγός του εξαφανίστηκε- Η γυναίκα έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Η προφητική ανάρτηση της αδικοχαμένης Σπυριδούλας - «Η πιο απαιτητική σωματικά διαδικασία...»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

SAFE.... γιοκ: Μπλόκο Μητσοτάκη στην Τουρκία όσο υπάρχει στο τραπέζι το casus belli

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σαρώνουν τη χώρα οι καταιγίδες – Έπεσαν τα πρώτα χιόνια – Πρόβλεψη και για τρίτο κύμα κακοκαιρίας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Οκτωβρίου: Σήμερα γιορτάζει η Αθήνα – Σε ποιους να πείτε «χρόνια πολλά»

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: «Μην το αγγίζετε» – Μυστηριώδες διαστημικό αντικείμενο κατέληξε σε αγροτική περιοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στην Ομόνοια – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σαρώνουν τη χώρα οι καταιγίδες – Έπεσαν τα πρώτα χιόνια – Πρόβλεψη και για τρίτο κύμα κακοκαιρίας

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Η προφητική ανάρτηση της αδικοχαμένης Σπυριδούλας - «Η πιο απαιτητική σωματικά διαδικασία...»

22:21LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το show του Βρετανού super star στο Καλλιμάρμαρο

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Οκτωβρίου: Σήμερα γιορτάζει η Αθήνα – Σε ποιους να πείτε «χρόνια πολλά»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

SAFE.... γιοκ: Μπλόκο Μητσοτάκη στην Τουρκία όσο υπάρχει στο τραπέζι το casus belli

06:31ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Μωρό τριών ημερών θάφτηκε ζωντανό από τους γονείς λόγω απαγόρευσης γεννήσεων, αλλά επέζησε

06:36LIFESTYLE

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» και 5 ακόμη σειρές έρχονται στην ΕΡΤ1

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: «Μην το αγγίζετε» – Μυστηριώδες διαστημικό αντικείμενο κατέληξε σε αγροτική περιοχή

06:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πονοκέφαλος» για τον ΣΥΡΙΖΑ η αγορά της Belhara

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στον Ασπρόπυργο: Πυροσβέστες κάλεσαν την... ΟΠΚΕ για να πάνε σε πυρκαγιά

23:29ΕΛΛΑΔΑ

«Ο φονιάς των παιδιών μου είναι έξω»: Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας της Χαριτίνης και του Άκη

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε λύση με τους S-400 της Τουρκίας για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στην Τουρκία: Ίχνη ανθρώπων που έζησαν πριν από περισσότερα από 7.000 χρόνια

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δαίδαλος» και «Pharos»: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη βάζει τέλος στα ρουσφέτια στο Δημόσιο

22:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Belh@rra: Δεν είναι μόνο για τα στενά νερά του Αιγαίου - Ιστορική στιγμή για την αποτρεπτική ισχύ της χώρα μας

17:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μονομερής ανακήρυξη ελληνικής ΑΟΖ - Η άγνωστη σύσκεψη του 2012 και γιατί η Ελλάδα εγκατέλειψε την ιδέα: Η αποκάλυψη στο βιβλίο του πρέσβη Κασκαρέλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ