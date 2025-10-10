Πετρούπολη: Δύο Ρομά πυροβόλησαν κοντά στα γήπεδα Γρηγορίου
Περιστατικό με πυροβολισμούς καταγράφηκε στην Πετρούπολη
Δύο Ρομά 24 και 26 ετών άρχισαν να πυροβολούν άσκοπα σε ένα ύψωμα κοντά στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη.
Οι κάτοικοι αναστατωμένοι πήραν τηλέφωνο το 100 και ομάδα ΔΙΑΣ ξεκίνησε αναζητήσεις.
Τελικά τους εντόπισε, τους ακινητοποίησε. Έκανε έλεγχο στο αυτοκίνητο και το πιστόλι βρέθηκε κρυμμένο στο πατάκι του οδηγού ενώ τα φυσίγγια τα είχαν κρύψει σε παιδικό κάθισμα.
