Σαλαμίνα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που ρήμαζε καταστήματα – Συνελήφθησαν έξι άτομα

Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη διαρρήξεων και κλοπών από καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν τις πρωινές ώρες της 9ης και τις μεσημβρινές ώρες της 10ης Οκτωβρίου 2025 συνολικά έξι ημεδαποί, ηλικίας 16 έως 23 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Επιπλέον, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμα ένα μέλος της οργάνωσης.

Η εξάρθρωση της σπείρας επήλθε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά την εξέλιξη της προανακριτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2025, με σκοπό τη διάπραξη διαρρήξεων και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Δρούσαν οργανωμένα και μεθοδικά – Διέπρατταν πολλαπλές διαρρήξεις την ίδια νύχτα

Η εγκληματική τους δράση εκδηλωνόταν κυρίως τις μεταμεσονύκτιες και πρώτες πρωινές ώρες. Τα μέλη της οργάνωσης επέλεγαν στοχευμένα τα καταστήματα, εισέβαλαν στο εσωτερικό τους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και αντικείμενα αξίας. Σε αρκετές περιπτώσεις προχωρούσαν σε πολλαπλές διαρρήξεις την ίδια νύχτα, αυξάνοντας τη λεία τους.

Χαρακτηριστικό της θρασύτητάς τους είναι το γεγονός ότι, σε μία από τις περιπτώσεις, προχώρησαν ακόμη και στη διάρρηξη Ιερού Ναού, αφαιρώντας εικόνα μεγάλης αξίας.

Κατά τις έρευνες στις οικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο ασύρματοι, που ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία μεταξύ των μελών κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους.

Δέκα υποθέσεις εξιχνιάστηκαν – Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δέκα περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών, με τις έρευνες να συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και άλλων εμπλεκομένων ενεργειών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.