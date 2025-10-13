Χειροπέδες σε 46χρονο διακινητή μεταναστών – Έχει καταδικαστεί σε… 93 χρόνια κάθειρξη

Επιπλέον, εις βάρος του συλληφθέντα εκκρεμεί συνολική χρηματική ποινή άνω του 1,5 εκατ. ευρώ για παράνομη μεταφορά μεταναστών

Newsbomb

Χειροπέδες σε 46χρονο διακινητή μεταναστών – Έχει καταδικαστεί σε… 93 χρόνια κάθειρξη
EUROKINISSI, φωτογραφία αρχείου.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το πρωί της 10ης Οκτωβρίου, αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων εντόπισαν και συνέλαβαν 46χρονο Έλληνα, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις, με ποινές κάθειρξης 75 και 18 ετών και συνολική χρηματική ποινή 1.550.000 ευρώ για παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Συγκεκριμένα, ο συλληφθείς κατά τα έτη 2013 και 2015, αποτελούσε μέλος εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στην προώθηση στο εσωτερικό της χώρας αλλοδαπών υπηκόων, οι οποίοι στερούνταν έγγραφα παραμονής.

Ο 46χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

