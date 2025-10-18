Πύργος Απόλλων: Η επίσκεψη του 44χρονου στο καφέ μια μέρα πριν τη βουτιά θανάτου και η μοιραία κλήση

Οι μέχρι τώρα μαρτυρίες αναφέρουν ότι δέχθηκε ένα τηλεφώνημα και μετά βούτηξε στο κενό ο 44χρονος - Στο μικροσκόπιο το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας

Επιμέλεια - Βάσω Ασμανίδου

Πύργος Απόλλων: Η επίσκεψη του 44χρονου στο καφέ μια μέρα πριν τη βουτιά θανάτου και η μοιραία κλήση
Χάρης Γκίκας / Newsbomb
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 44χρονο που έπεσε στο κενό από τον 24ο όροφο του Πύργου «Απόλλων» στους Αμπελόκηπους.

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Παρασκευής, 17 Οκτωβρίου, περίπου στις 13:30. Ο 44χρονος ήταν στην καφετέρια που βρίσκεται στον 24ο όροφο του Πύργου «Απόλλων» και έπινε τον καφέ του.

Οι μέχρι τώρα μαρτυρίες αναφέρουν ότι δέχθηκε ένα τηλεφώνημα. Μόλις έκλεισε το τηλέφωνό του, σηκώθηκε, ανέβηκε στο τραπέζι και πήδηξε στο κενό μπροστά στους θαμώνες και τους εργαζόμενους.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τον θόρυβο της πτώσης ως «τεράστιο μπαμ», με πολλούς να νομίζουν πως επρόκειτο για έκρηξη ή πυροβολισμό. Ο θάνατος ήταν ακαριαίος, όπως διαπίστωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο.

Ο υπεύθυνος του καταστήματος προσπάθησε να επέμβει, αλλά δεν πρόλαβε να τον σταματήσει. Από το οπτικοακουστικό υλικό ασφαλείας προκύπτει ότι ο 44χρονος δεν μίλησε στο τηλέφωνο αμέσως πριν, αντίθετα καθόταν μόνος του δίπλα σε ανοικτό παράθυρο πριν τη βουτιά, και είχε επισκεφτεί το ίδιο κατάστημα την προηγούμενη μέρα όπου ήπιε καφέ και αποχώρησε χωρίς να κινήσει καμία υποψία.

Ο 44χρονος εργαζόταν ως τεχνικός σε νοσοκομείο. Την προηγούμενη ημέρα φαίνεται ότι είχε ζητήσει αναρρωτική άδεια.

Στη σύζυγό του, που βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης, είχε πει ότι θα πήγαινε στη δουλειά, αν και τελικά βρέθηκε στον Πύργο «Απόλλων». Το ζευγάρι είχε ήδη ένα μικρό παιδί ηλικίας περίπου 2,5 ετών.

Οι συνεργάτες του ανέφεραν ότι είχε αγχωθεί για επαγγελματικά ζητήματα, ενδεχομένως σχετιζόμενα με προαγωγή, αλλά δεν υπήρχαν ενδείξεις σοβαρών ψυχολογικών προβλημάτων, σύμφωνα με όσα έχουν δηλώσει οι συγγενείς του.

Η έρευνα και οι εκκρεμότητες

Το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες της πτώσης. Έχει ζητηθεί άρση τηλεφωνικού απορρήτου για το εισερχόμενο τηλεφώνημα, ώστε να διερευνηθεί τι ειπώθηκε και με ποιον συνομιλούσε λίγο πριν τη βουτιά θανάτου.

