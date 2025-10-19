Περιστέρι: 48χρονος ανέβαζε φωτογραφίες στα social με πιστόλια

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα

Newsbomb

Περιστέρι: 48χρονος ανέβαζε φωτογραφίες στα social με πιστόλια
Eurokinissi
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ανάρτηση στο Facebook, να επιδεικνύει ένα πιστόλι ήταν αυτή που έκαψε έναν 48χρονο από το Περιστέρι.

Ο 48χρονος συνελήφθη στο σπίτι του από τους αστυνομικούς. Ο 48χρονος είχε αναρτήσει στο προσωπικό του προφίλ, στο Facebook, φωτογραφία όπου απεικονιζόταν να κρατάει πυροβόλο όπλο, ενώ πάνω σε τραπέζι είχε τοποθετήσει τέσσερα φυσίγγια.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το πιστόλι και γεμιστήρας με τέσσερα φυσίγγια επιμελώς κρυμμένα στον αποθηκευτικό χώρο καναπέ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αγγλία: «Απασχόλησε την Νότιγχαμ αλλά κλείνει στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ»

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε πτήση για Σεούλ: Ξέσπασε πυρκαγιά σε θήκη χειραποσκευών - Βίντεο

15:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: 48χρονος ανέβαζε φωτογραφίες στα social με πιστόλια

15:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Πανιώνιος 81-66: Με Χολ και Νιλικίνα «καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο

15:11ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητρόπολη Δημητριάδος: Τελέστηκε η πρώτη Θεία Λειτουργία με ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα

15:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε «κλοιό» κακοκαιρίας η χώρα μέχρι την Πέμπτη - Πώς θα κάνουμε 28η Οκτωβρίου

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξαν ταχύπλοο με 33 μετανάστες στο Φαρμακονήσι

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: «Πανικός, φωνές και τρόμος» - Ελληνίδα ξεναγός περιγράφει την κινηματογραφική ληστεία στο μουσείο

14:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Χωρίς Οσμάν και Ερνανγκόμεθ ο Παναθηναϊκός AKTOR κόντρα στον Κολοσσό

14:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Καταδίωξη μηχανής που παραβίασε 6 κόκκινα φανάρια

14:24LIFESTYLE

Δέσποινα Μοιραράκη: «Το κορμί θέλει δουλειά»

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιωάννα Τούνη: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες της από το ταξίδι της στο Λας Βέγκας

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο βίντεο: Κροκόδειλος κάνει «βουτιές» σε πισίνα 5άστερου ξενοδοχείου στο Κουίνσλαντ

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στην Αχαΐα: Αγνοείται 35χρονος ψαροντουφεκάς στη θαλάσσια περιοχή «Κάστρο Ρίου»

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: «Στόχος της επίθεσης στη Ράφα ήταν μια αντίπαλη συμμορία όχι ο στρατός του Ισραήλ»

13:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τόκιο: Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό

13:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στη Σύνοδο Κορυφής της MED9 - Στην ατζέντα Μέση Ανατολή και ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Ονόμασε τον πόλεμο της Γάζας σε «Πόλεμο της Αναγέννησης» – Αποχώρησε από το υπουργικό μετά το επεισόδιο στη Ράφα

13:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τιμωρία για τον Χάζνι Φλικ: Χάνει το Ρεάλ - Μπαρτσελόνα μετά την άσεμνη χειρονομία - Βίντεο

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Αρνείται την εμπλοκή του στη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους ο 44χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:43ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: «Πανικός, φωνές και τρόμος» - Ελληνίδα ξεναγός περιγράφει την κινηματογραφική ληστεία στο μουσείο

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

15:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε «κλοιό» κακοκαιρίας η χώρα μέχρι την Πέμπτη - Πώς θα κάνουμε 28η Οκτωβρίου

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα καταφύγια της Σουηδίας: Πώς προετοιμάζεται η Στοκχόλμη για το ενδεχόμενο πολέμου - Οι χώρες που μπορούν να σώσουν τον πληθυσμό τους

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ξανά ο Φιντάν: «Δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα έξι»

09:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από 1η Νοεμβρίου αλλάζουν όλα στις συναλλαγές μας – Νέοι κανόνες, POS και IRIS

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο ΕΚΑΒ: Πέθανε ο διασώστης Δημήτρης Μητρόπουλος έπειτα από τροχαίο εν ώρα καθήκοντος

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Εκλάπησαν κοσμήματα του Ναπολέοντα - Διέφυγαν οι δράστες

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από τη διαρροή της συνομιλίας Τζάκρη - Κασσελάκη στην... επιχείρηση «αν είχατε τα κότσια της»

11:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Χωρίς ίχνη πυρίτιδας τα ρούχα του φερόμενου ως δολοφόνου του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινά στρατεύματα στη Ράφα - Με αεροπορικές επιδρομές απαντά ο IDF

07:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ωδείο Αθηνών: Το αρχείο που φυλάει τη μνήμη της μουσικής Ελλάδας

15:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: 48χρονος ανέβαζε φωτογραφίες στα social με πιστόλια

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιοχάνεσμπουργκ: Η παρακμή της «Χρυσής Πόλης» της Νότιας Αφρικής - Από τα γκολ στο Μουντιάλ του 2010 στα «αυτογκόλ» του σήμερα

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρέτισε την Εύα που κατέρρευσε την ώρα που πήγαινε στο μάθημα

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

16:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Ποιοι θα λάβουν ειδοποίηση για πρόστιμο έως και 20.000€ αν δεν συμμορφωθούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ