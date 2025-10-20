Περιστέρι: Έρευνες για τον άγνωστο άνδρα που μαχαίρωσε θανάσιμα τον 37χρονο έξω από νυχτερινό κέντρο

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών για να εντοπιστεί ο άνδρας που δολοφόνησε τον 37χρονο έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι τα ξημερώματα της Δευτέρας, 20 Οκτωβρίου.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν προκειμένου να απαντήσουν στο γιατί ο 37χρονος από τη Βουλγαρία βγήκε έξω από το νυχτερινό κέντρο για να συνομιλήσει με τον άνδρα που τον μαχαίρωσε στην κοιλιά, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Όλα έγιναν περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα. Ο 37χρονος βγήκε έξω από το νυχτερινό κέντρο για να μιλήσει με έναν άνδρα και ξαφνικά έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος με μαχαιριά στην κοιλιακή χώρα.

Διακομίσθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο αλλά υπέκυψε στα τραύματά του. Οι αστυνομικοί ψάχνουν τον άνδρα που μίλησε αλλά και το κίνητρό του.