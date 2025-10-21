Θεσσαλονίκη: 24χρονος έκλεβε μετρητά, κινητά τηλέφωνα και τραπεζικές κάρτες - Εξιχνιάστηκαν 7 κλοπές

Επτά κλοπές κατηγορείται ότι διέπραξε 24χρονος αλλοδαπός στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης, με τη λεία του να περιλαμβάνει μετρητά, κινητά τηλέφωνα και τραπεζικές κάρτες.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τα στοιχεία του και προχώρησε στον σχηματισμό δικογραφίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, διέπραξε τέσσερις κλοπές στον δρόμο και τρεις σε καταστήματα. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., απέσπασε 95 ευρώ, πέντε συσκευές κινητής τηλεφωνίας και τραπεζικές κάρτες, με τις οποίες έκανε ανέπαφες συναλλαγές ύψους 183 ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

