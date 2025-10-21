Θρίλερ στη Σάμο: Βρέθηκε σορός άνδρα σε βραχώδη περιοχή
Η σορός μεταφέρθηκε στο λιμάνι Μαλαγαρίου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου
Για τον εντοπισμό μία σορού σε βραχώδη ακτή της περιοχής Αγίας Παρασκευής στη βορειοανατολική Σάμο ενημερώθηκε η λιμενική Αρχή της Σάμου το μεσημέρι της Δευτέρας (20/10).
Στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με Ναυαγοσωστικό (Ν/Γ) σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισαν και ανέσυραν μία σορό άνδρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων.
Η σορός μεταφέρθηκε στο λιμάνι Μαλαγαρίου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.
Από το Λιμεναρχείο Σάμου που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
