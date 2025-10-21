Τρίκαλα: «Μου έκαναν bullying, με έχουν όλοι στο περιθώριο», είπε ο 18χρονος μητροκτόνος

Σοκ έχει προκαλέσει στα Τρίκαλα η φρικτή δολοφονία μιας 54χρονης γυναίκας από το ίδιο της το παιδί. Ο 18χρονος γιος της φέρεται να την έπνιξε με πετσέτα μέσα στο σπίτι τους, στην περιοχή ανάμεσα στις συνοικίες Αγία Μονή και Αμπελάκια Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο νεαρός κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι, λέγοντας στους αξιωματικούς: «Σκότωσα τη μάνα μου».

Οι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο, συνοδευόμενοι από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, για τη γυναίκα ήταν ήδη αργά. Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια του εγκλήματος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 18χρονος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στα πρώτα του λόγια προς τους αστυνομικούς φέρεται να είπε: «Με έλεγαν μπάσταρδο, μου έκαναν bullying, δεν έχω φίλους, όλοι με έχουν στο περιθώριο».

Η μητέρα του εργαζόταν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ήταν διαζευγμένη με τον πατέρα του 18χρονου και είχε η ίδια την επιμέλεια του παιδιού. Πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν πως ο 18χρονος ζούσε με τον πατέρα του.

