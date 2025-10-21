Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα - «Πιο πολύ καιρό ήταν με τον πατέρα του»

Αναστάτωση έχουν προκαλέσει στα Τρίκαλα τα γεγονότα γύρω από τη δολοφονία μιας 54χρονης γυναίκας από τον 18χρονο γιο της.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο νεαρός ήταν αυτός που κάλεσε την αστυνομία και παραδέχτηκε την πράξη του.

«Έμενε με τον πατέρα του και προχθές ήρθε εδώ, έφυγε την Κυριακή και ήρθε πάλι χθες εδώ. Δεν μας είπαν τίποτα. Ούτε ακούσαμε τίποτα, ούτε καταλάβαμε τίποτα. Πιο πολύ καιρό ήταν με τον πατέρα του», ανέφερε στην τηλεόραση του MEGA η θεία του θύματος.

Ο 18χρονος ζούσε με τον πατέρα του και επισκεπτόταν τη μητέρα του σπάνια.

«Δεν είχαν και τόσο καλές (σχέσεις), αλλά τελευταία είχαν καλές. Τότε που ήταν πιο μικρός δεν ήταν τόσο καλά. Κρίμα για το παιδί, είναι μικρό παιδί», πρόσθεσε η θεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα και ο γιος παρακολουθούσαν τηλεόραση όταν ξαφνικά ο νεαρός σηκώθηκε, πήρε μια πετσέτα από το μπάνιο και τη στραγγάλισε.

Η τραγωδία σημειώθηκε στο σπίτι τους, στην περιοχή ανάμεσα στις συνοικίες Αγία Μονή και Αμπελάκια Τρικάλων.

Λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι, ο 18χρονος επικοινώνησε ο ίδιος με τις αρχές, λέγοντας στους αστυνομικούς: «Σκότωσα τη μάνα μου».

Η αστυνομία έφτασε αμέσως στο σημείο μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς η γυναίκα είχε ήδη χάσει τη ζωή της. Η περιοχή αποκλείστηκε και οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Με έλεγαν μπάσταρδο, μου έκαναν bullying, δεν έχω φίλους, όλοι με έχουν στο περιθώριο».

Η μητέρα εργαζόταν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και ήταν διαζευγμένη από τον πατέρα του γιου της, έχοντας την επιμέλεια του παιδιού. Ωστόσο, ο 18χρονος κατοικούσε με τον πατέρα του.

Διαβάστε επίσης