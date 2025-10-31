Έφοδος σε κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού – Κατασχέθηκε μεταλλική ράβδος

Σε κελί δύο κρατουμένων, βρέθηκε και κατασχέθηκε αυτοσχέδιο σουβλί

Κατερίνα Ρίστα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
«Λαβράκι» έβγαλε χθεσινή (30/10) έφοδος αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις φυλακές Κορυδαλλού.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε –παρουσία εισαγγελικού λειτουργού– έλεγχος στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και άλλων υπηρεσιών.

Κατά την έρευνα σε κελί του ειδικού χώρου, στο οποίο κρατούνταν 2 Έλληνες, εντοπίστηκε μεταλλική ράβδος μήκους 15 εκατοστών, κυρτή στη μία άκρη και τυλιγμένη με κομμάτι υφάσματος («αυτοσχέδιο σουβλί»), που ήταν επιμελώς κρυμμένη μέσα σε μηχανισμό ρολού παραθύρου.

Οι κατηγορούμενοι, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

