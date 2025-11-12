Φρίκη στη Ρόδο: 51χρονος Αλβανός φέρεται να ασελγούσε στον 10χρονο γιο του

Στις καταθέσεις που έδωσε ο ανήλικος περιέγραψε επαναλαμβανόμενα αγγίγματα στα γεννητικά όργανα εντός της οικίας, με ιδιαίτερη αναφορά σε στιγμές μπάνιου όπου ο ενήλικος εισέρχονταν στη μπανιέρα μαζί του, παρά την ξεκάθαρη άρνηση του παιδιού

Μια σοβαρή υπόθεση με καταγγελλόμενες γενετήσιες πράξεις σε βάρος αγοριού 10 ετών οδηγείται προς εκδίκαση στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου.

Κατηγορούμενος είναι ένας 51χρονος υπήκοος Αλβανίας, στον οποίο αποδίδονται οι πράξεις που φέρεται να διαπράχθηκαν από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Οκτώβριο του 2022, εντός οικογενειακού περιβάλλοντος στην οικία της οικογένειας στη Ρόδο.

Οι αρχές, όπως αναφέρει η «Δημοκρατική» κινητοποιήθηκαν το φθινόπωρο του 2022, μετά από αναφορές που καταγράφηκαν σε σχολική δομή σχετικά με συμπεριφορές που το παιδί περιέγραφε ως προσβλητικές για τη γενετήσια αξιοπρέπειά του. Η σχολική κοινωνική λειτουργός και η ψυχολόγος ενημέρωσαν τις αρμόδιες αρχές με αναφορές που τόνιζαν ακατάλληλες εκδηλώσεις τρυφερότητας μεταξύ του ενηλίκου και του ανηλίκου, προτείνοντας περαιτέρω διερεύνηση.

Καταθέσεις και περιγραφές των περιστατικών

Στις καταθέσεις που έδωσε ο ανήλικος στις 29 Οκτωβρίου και 30 Νοεμβρίου 2022, περιέγραψε επαναλαμβανόμενα αγγίγματα στα γεννητικά όργανα εντός της οικίας, με ιδιαίτερη αναφορά σε στιγμές μπάνιου όπου ο ενήλικος εισέρχονταν στη μπανιέρα μαζί του, παρά την ξεκάθαρη άρνηση του παιδιού. Επίσης, ανέφερε φιλιά πάνω από τα ρούχα στην ευαίσθητη περιοχή και δύο περιστατικά δαγκώματος που τοποθετούνται σε μικρότερη ηλικία.

Στο αρχικό στάδιο, μέλος της οικογένειας κατέθεσε ότι οι εκδηλώσεις τρυφερότητας ήταν έντονες και υπεράνω των ορίων, υποστηρίζοντας και τη ύπαρξη φωτογραφικού υλικού με φιλί στο στόμα του παιδιού. Ωστόσο, σε μεταγενέστερες καταθέσεις, το ίδιο άτομο ανασκεύασε μεγάλο μέρος των ισχυρισμών, εκφράζοντας αμφιβολίες για την ύπαρξη σεξουαλικής κακοποίησης, επικαλούμενο την αρνητικήιατροδικαστική εξέταση.

Ψυχολογική αξιολόγηση και ιατροδικαστική εξέταση

Η ψυχολόγος που εξέτασε τον ανήλικο διαπίστωσε ότι διαθέτει την ικανότητα να καταθέσει με σαφήνεια και σταθερότητα, χωρίς ανάγκη ενθάρρυνσης. Τα παιδικά σχέδια που παρουσίασε αποτυπώνουν την οπτική του για τα καθημερινά περιστατικά, μεταξύ των οποίων και η επίμονη συμμετοχή του ενηλίκου κατά την υγιεινή παρά τις αντιρρήσεις του.

Από την άλλη, η ιατροδικαστική εξέταση του 2022 δεν εντόπισε κακώσεις στα γεννητικά όργανα ή στην περιοχή του πρωκτού, μόνο παλαιές εκδορές χωρίς σύνδεση με τις καταγγελίες.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι οι επίμαχες επαφές συνιστούσαν πράξεις υγιεινής και δεν αποτελούν γενετήσιες πράξεις, επισημαίνοντας την έλλειψη σωματικών ευρημάτων και τη χρονική συσχέτιση των πρώτων καταγγελιών με διαδικασίες αναγνώρισης πατρότητας. Μετά την απολογία του κατηγορούμενου στις 18 Ιουνίου2025, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων από τον ανήλικο, έως την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται από υψηλή κοινωνική και νομική σημασία, καθώς συνδυάζει τις καταθέσεις του παιδιού, τις κοινωνικές και σχολικές αναφορές, και μιαιατροδικαστική εξέταση χωρίς σωματικά ευρήματα. Η παραπομπή στο δικαστήριο απορρέει από τις ενδείξεις που συγκεντρώθηκαν και τη νομική υποχρέωση να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία δημόσια. Την υπεράσπιση της υπόθεσης έχει αναλάβει η δικηγόρος κ. Μαρία – Θηρεσία Βερβέρη.

