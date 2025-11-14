Άγιος Δημήτριος: Διαρρήκτες εμβόλισαν αστυνομικούς της ΔΙΑΣ - Τρεις τραυματίες

Σκηνές φαρ ουέστ σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (13/11) στον Άγιο Δημήτριο.

Λίγο μετά τις 20:00 η Αστυνομία δέχτηκε κλήση για διάρρηξη σε μονοκατοικία. Στο σημείο έφτασαν δύο μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., τη στιγμή που οι τέσσερις ληστές αποχωρούσαν από την οικία με τα κλοπιμαία.

Οι ληστές μπήκαν στα οχήματά τους και ακολούθησε καταδίωξη, με τους τέσσερις δράστες να προσπαθούν να διαφύγουν.

Στην προσπάθειά τους να αποδράσουν οι δράστες εμβόλισαν τις μηχανές, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις αστυνομικοί.

Οι δράστες διέφυγαν και εγκατέλειψαν το όχημα στη Δάφνη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί, με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό.