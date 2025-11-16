Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 31χρονο που έκλεψε χρήματα από παγκάρι σε εξωκλήσι

Στη σύλληψη ενός 31χρονου ημεδαπού προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή Βότση Θεσσαλονίκης, μετά από καταγγελία για κλοπή σε εξωκλήσι.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο δράστης εντοπίστηκε από τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού και τον βοηθό του, τη στιγμή που αφαιρούσε το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ από το παγκάρι. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα χρήματα που είχε αφαιρέσει, καθώς και τρία κατσαβίδια, τα οποία εκτιμάται ότι χρησιμοποιούσε για τη διάρρηξη.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ ο 31χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

