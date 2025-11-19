Σοκ στην Πετρούπολη: Ανήλικος Αλβανός πήγε στο σχολείο με μπαλτά 29 εκατοστών!

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ προχώρησαν στη σύλληψη ενός μαθητή στο 1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης, ο οποίος είχε μαζί του έναν μπαλτά κατά την προσέλευσή του στο σχολείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 19 Νοεμβρίου 2025, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Στελέχη της ΟΠΚΕ βρέθηκαν έξω από το 1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης, καθώς το σχολείο βρισκόταν υπό αυξημένη αστυνομική επιτήρηση λόγω πρόσφατης κατάληψης που έληξε στις 14 Νοεμβρίου 2025. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους, εντόπισαν έναν μαθητή να κρατάει έναν μπαλτά μήκους 29 εκατοστών.

Ο μαθητής, γεννημένος το 2009, συνελήφθη επί τόπου και μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων για τα περαιτέρω.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός έφερε τον οπλισμό στο σχολείο, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν εμπλέκονται και άλλα άτομα.

Το 1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης είχε βρεθεί υπό κατάληψη μέχρι και την περασμένη Παρασκευή,14 Νοεμβρίου, γεγονός που είχε οδηγήσει σε αυξημένη παρουσία της ΟΠΚΕ στην περιοχή για την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Η σύλληψη του μαθητή με τον μπαλτά έρχεται να επιβεβαιώσει την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας στα σχολεία.