Τύρναβος: 19χρονη κατήγγειλε απόπειρα βιασμού από 21χρονο

Υπόθεση καταγγελίας απόπειρας βιασμού απασχολεί τις τελευταίες ώρες τους αστυνομικούς του Α.Τ. Τυρνάβου.

Όπως αναφέρει το paidis.com, η καταγγελία έγινε το βράδυ της Δευτέρας από 19χρονη κοπέλα και αφορούσε επίθεση σε βάρος της που όπως υποστηρίζει έγινε την περασμένη Κυριακής μέσα στο αυτοκίνητο του 21χρονου που κατηγορείται.

Ο 21χρονος κλήθηκε από τους αστυνομικούς και στην κατάθεσή τους αρνήθηκε το συμβάν, παρουσιάζοντας μία εντελώς διαφορετική εκδοχή από αυτή της 19χρονης κοπέλας.

Για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία ενώ ο 21χρονος δεν συνελήφθη αφού έχει παρέλθει το όριο του αυτοφώρου.

Διαβάστε επίσης