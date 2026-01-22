Ρόδος - Δολοφονία ξενοδόχου: Αναζητείται στην Αττική ο 49χρονος φερόμενος ως δράστης

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 49χρονου Ουκρανού, που θεωρείται ως βασικός ύποπτος της δολοφονίας του 64 ξενοδόχου 

Ρόδος - Δολοφονία ξενοδόχου: Αναζητείται στην Αττική ο 49χρονος φερόμενος ως δράστης
Στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής επικεντρώνονται οι έρευνες των διωκτικών αρχών για τον εντοπισμό του 49χρονου Ουκρανού ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως ο δράστης της δολοφονίας του 64χρονου Κωνσταντίνου Τσιαντή. Το θύμα είχε βρεθεί νεκρό τον περασμένο Μάιο στην περιοχή «Πασαούτια», κοντά στην Παστίδα Ρόδου, καταπλακωμένο από το δίκυκλο μοτοποδήλατό του και αρχικά η υπόθεση είχε καταγραφεί ως τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», ο 49χρονος είναι γνώριμος στις Αρχές, καθώς στο παρελθόν έχει απασχολήσει για υποθέσεις διευκόλυνσης παράνομης διακίνησης μεταναστών, αλλά και για απάτες. Η σύνδεσή του με την υπόθεση της εξαφάνισης και του θανάτου του 64χρονου προέκυψε έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού.

Οι αστυνομικοί, αξιολογώντας το σύνολο των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, κατάφεραν να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση, δίνοντας απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του 64χρονου. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση διαδραμάτισαν τα κλειδιά του μοτοποδηλάτου, τα οποία βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση από το όχημα και όχι επάνω σε αυτό, καθώς και υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Τα αίτια της δολοφονίας αποδίδονται σε προσωπικές διαφορές μεταξύ θύτη και θύματος.

Η ογκώδης δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές και βρίσκεται υπό μελέτη, ενώ εκτιμάται ότι μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 49χρονου.

Από την εξαφάνιση στο έγκλημα

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Τσιαντής είχε δώσει τελευταία σημεία ζωής την 1η Μαΐου 2025, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών και στην έκδοση ανακοίνωσης από το Silver Alert. Σύμφωνα με τα τότε στοιχεία, είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του στην Κρεμαστή Ρόδου, αφού είχε επικοινωνήσει με συγγενικό του πρόσωπο δηλώνοντας ότι βρισκόταν στην περιοχή της Λίνδου.

Μία εβδομάδα αργότερα, στις 7 Μαΐου 2025, ο 64χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε μικρό ρέμα βάθους περίπου δύο μέτρων, στην περιοχή «Πασαούτια», καταπλακωμένος από το δίκυκλο μοτοποδήλατό του.

Ωστόσο, μετά από οκτάμηνη έρευνα, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για δολοφονία. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο δράστης φέρεται να σκηνοθέτησε τον χώρο όπου βρέθηκε το πτώμα, επιχειρώντας να παραπλανήσει τις Αρχές και να αποδοθεί ο θάνατος σε ατύχημα.

Στο μικροσκόπιο κάμερες και ψηφιακά ίχνη

Η περαιτέρω διερεύνηση αποκάλυψε υλικό από κάμερες που απεικόνιζε τους δύο άνδρες μαζί, ενώ αξιοποιήθηκαν και τα ηλεκτρονικά ίχνη από τα κινητά τηλέφωνα του θύματος και του φερόμενου δράστη, οδηγώντας στη σταδιακή ανατροπή του αρχικού σεναρίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 49χρονος δεν βρίσκεται πλέον στη Ρόδο, με τις αστυνομικές Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, εστιάζοντας τις έρευνες στην Αττική.

Τέλος, η οικογένεια του 64χρονου αναζητά δικαίωση για τον θάνατό του και έχει ήδη αναθέσει τον χειρισμό της υπόθεσης στο δικηγορικό γραφείο «Μηνάς Τσέρκης και συνεργάτες».

