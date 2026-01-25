Ζεφύρι: Συνελήφθη 56χρονος για παράνομη οπλοκατοχή

Στη σύλληψη ενός 56χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο Ζεφύρι απόγευμα της Παρασκευής, καθώς βρέθηκε να κατέχει όπλο κατά τη διάρκεια περιπολίας. Η επέμβαση των αστυνομικών απέτρεψε πιθανή περαιτέρω χρήση της παράνομης οπλοκατοχής.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια περιπολίας στο Ζεφύρι, θεώρησαν ύποπτο έναν 56χρονο άνδρα και ζήτησαν να τον ελέγξουν. Κατά τη σωματική έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκε στην κατοχή του ένα πιστόλι μαζί με γεμιστήρα. Η κατοχή όπλου σε δημόσιο χώρο αποτελεί σοβαρό παράπτωμα και άμεσα κινητοποίησε τις αρχές.

Ο συλληφθείς προσπάθησε να διαφύγει και επιτέθηκε στους αστυνομικούς με χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα, επιδεινώνοντας την κατάσταση. Παρόλο που επιχείρησε να αποφύγει τη σύλληψη, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες, διασφαλίζοντας την ομαλή έκβαση της επιχείρησης.

Ο 56χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για παράνομη οπλοκατοχή και αντίσταση κατά της αρχής. Η συγκεκριμένη υπόθεση υπογραμμίζει τη σημασία των ελέγχων σε περιοχές με αυξημένη αστυνόμευση και τη συνεχή προσπάθεια των αρχών για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών.