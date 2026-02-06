Ηλεία: 17χρονος κατηγορούμενος σε υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας
Σύμφωνα με καταγγελία γονέα ανήλικης μαθήτριας, ο κατηγορούμενος το καλοκαίρι του 2025, διαμοίρασε ψηφιακό υλικό που απεικονίζει την ανήλικη
Δικογραφία σε βάρος ενός 17χρονου σχημάτισαν αστυνομικοί στην Ηλεία, με τον ανήλικο να κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία.
Σύμφωνα με καταγγελία γονέα ανήλικης μαθήτριας, ο κατηγορούμενος το καλοκαίρι του 2025, διαμοίρασε ψηφιακό υλικό που απεικονίζει την ανήλικη και αφορά τη γενετήσια ζωή της.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ για το
περιστατικό είχε ήδη πληροφορηθεί και η Διεύθυνση του εκπαιδευτικού
συγκροτήματος στο οποίο φοιτά η ανήλικη.
