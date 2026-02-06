Ηλεία: 17χρονος κατηγορούμενος σε υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας

Δικογραφία σε βάρος ενός 17χρονου σχημάτισαν αστυνομικοί στην Ηλεία, με τον ανήλικο να κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία.

Σύμφωνα με καταγγελία γονέα ανήλικης μαθήτριας, ο κατηγορούμενος το καλοκαίρι του 2025, διαμοίρασε ψηφιακό υλικό που απεικονίζει την ανήλικη και αφορά τη γενετήσια ζωή της.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ για το

περιστατικό είχε ήδη πληροφορηθεί και η Διεύθυνση του εκπαιδευτικού

συγκροτήματος στο οποίο φοιτά η ανήλικη.

*Με πληροφορίες από thebest.gr

