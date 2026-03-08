Δυτική Αττική: Συμμορία παρίστανε τους πελάτες σε εφαρμογές delivery και λήστευε διανομείς

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ληστείες με ιδιαίτερη σκληρότητα σε βάρος διανομέων σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 5ης Μαρτίου 2026, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και της Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθησαν έξι άτομα ηλικίας 17, 21, 22, 26, 42 και 54 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κατ’ εξακολούθηση ληστείες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών, εμπρησμό κατά συναυτουργία, βία κατά υπαλλήλων καθώς και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της συμμορίας δρούσαν τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025 σε περιοχές της Αγίας Βαρβάρας, του Κορυδαλλού και του Κερατσινίου. Προσποιούμενοι τους πελάτες, πραγματοποιούσαν παραγγελίες φαγητού μέσω διαδικτυακών εφαρμογών διανομής, χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία και προφίλ χρηστών τα οποία άλλαζαν συχνά προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους.

Ως σημεία παράδοσης των παραγγελιών επέλεγαν οδούς με περιορισμένη κυκλοφορία και ανεπαρκή φωτισμό, κοντά στις οικίες των μελών της οργάνωσης, όπου κατέφευγαν αμέσως μετά τη διάπραξη των ληστειών.

Όταν οι διανομείς έφταναν στο σημείο παράδοσης, οι δράστες τους αιφνιδίαζαν φορώντας κουκούλες τύπου full-face και, απειλώντας τους με αιχμηρά αντικείμενα, πτυσσόμενες ράβδους και πιστόλι, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα καθώς και το φαγητό της παραγγελίας.

Σε αρκετές περιπτώσεις, προκειμένου να κάμψουν την αντίσταση των θυμάτων, οι δράστες τοποθετούσαν μαχαίρια στον λαιμό των διανομέων, ενώ σε τέσσερις περιπτώσεις προκάλεσαν τραυματισμούς με γκλοπ και μαχαίρι.

Μετά από κάθε ληστεία προχωρούσαν στην άμεση αντικατάσταση των τηλεφωνικών συνδέσεων που χρησιμοποιούσαν για την πραγματοποίηση των παραγγελιών.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, χειροβομβίδα, ξίφος, δύο γκλοπ, τέσσερα μαχαίρια, δύο μάσκες, 23 κινητά τηλέφωνα, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, τρίφτης κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 520 ευρώ, καθώς και ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των ληστειών.

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν συνολικά εννέα περιπτώσεις ληστειών, ενώ προέκυψε και εμπρησμός οχήματος με δράστες τον 26χρονο και τον 21χρονο.

Σημειώνεται ότι κατά την ακινητοποίησή τους οι κατηγορούμενοι προέβαλαν σθεναρή αντίσταση. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.