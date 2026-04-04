FA Cup: Η Μάντσεστερ Σίτι… σκόρπισε τη Λίβερπουλ και πέρασε στα ημιτελικά

Στα χαρτιά ήταν το σπουδαιότερο ματς της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Αγγλίας. Η Μάντσεστερ Σίτι το μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο απέναντι στη Λίβερπουλ. Οι «κόκκινοι» ήταν καλεσμένοι στο πάρτι των «πολιτών» στο κατάμεστο «Έτιχαντ». Με το τελικό 4-0 να τους στέλνει στα ημιτελικά του αρχαιότερου θεσμού στο ποδόσφαιρο.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής με τρία γκολ (39’ πεν., 45’, 57’), έχοντας πλέον 33 τέρματα την τρέχουσα σεζόν. Ο Σεμένιο στο 50’ ήταν αυτός που πρόσθεσε το δικό του τέρμα για το καρέ της Σίτι.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα, μάλιστα, ήταν τιμωρημένος και έδινε εντολές μέσω τηλεφώνου. Η ομάδα του Μάντσεστερ που έχει ήδη κατακτήσει το League Cup συνεχίζει και στο Κύπελλο, ενώ η Λίβερπουλ προβλημάτισε λίγες μέρες πριν τον αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν για το Champions League.